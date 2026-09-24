VF MPV 7 vượt kỳ vọng của khách hàng sau trải nghiệm lái thực tế

ANTD.VN -Trực tiếp cầm lái VF MPV 7, nhiều khách hàng đánh giá cao khả năng tăng tốc êm và loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại của mẫu xe nhà VinFast. Cùng ưu đãi 9%, mẫu MPV điện 7 chỗ trở nên dễ tiếp cận hơn ở mức giá hơn 682 triệu đồng.

Cảm giác lái dễ làm quen ngay từ lần đầu

Đến đại lý VinFast cùng chồng, chị Bảo Ngọc, 34 tuổi, ở Hà Nội, muốn tự cầm lái VF MPV 7. Chị đang sử dụng một chiếc hatchback để đưa con đi học và đi làm hằng ngày, nên quan tâm tới khả năng điều khiển xe mới trên những đoạn đường đông phương tiện.

Vị trí ngồi cao và tầm quan sát phía trước tạo thiện cảm với chị ngay khi lên xe. Ghế lái chỉnh sáu hướng cho phép điều chỉnh độ cao, khoảng cách và độ ngả lưng, thuận tiện tìm tư thế phù hợp trước khi bắt đầu lượt chạy.

Trên đường thử, chị Ngọc chú ý tới phản hồi khi nhấn ga và giảm tốc. VF MPV 7 sử dụng động cơ điện công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, cho khả năng tăng tốc liền mạch. Người lái có thể chọn một trong ba chế độ Eco, Normal và Sport tùy nhu cầu.

“Tôi thử tăng tốc ở đoạn đường thoáng rồi quay lại khu đông xe. Xe đáp ứng chân ga rõ ràng, đi chậm cũng dễ điều chỉnh. Trải nghiệm hơn hẳn kỳ vọng”, chị Ngọc chia sẻ.

Chồng chị ngồi cùng trong lượt thử, quan tâm tới độ êm khi xe đi qua đoạn mặt đường xấu. Hệ thống treo sau đa liên kết hấp thụ dao động từ bánh xe, giảm tác động truyền lên khoang ngồi. Buổi trải nghiệm vì thế cho vợ chồng chị Ngọc cơ hội kiểm tra cả cảm giác điều khiển lẫn sự thoải mái khi ngồi trên xe.

Dừng chờ, lùi đỗ bớt áp lực với các tính năng hỗ trợ

Chị Ngọc đồng thời đánh giá cao những công nghệ hỗ trợ lái trên VF MPV 7. Khi chị thực hiện thao tác lùi xe, camera lùi hiển thị rõ nét khu vực phía sau, còn bốn cảm biến lùi bổ sung cảnh báo vật cản. Với người đang chuyển từ xe nhỏ sang một chiếc MPV, các tính năng hỗ trợ này cho phép chị nhanh chóng làm quen kích thước và căn khoảng cách.

Chị còn chỉ ra tính năng Auto Hold – đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong phố đông nhiều đèn đỏ. Khi được kích hoạt và xe đã dừng hẳn, hệ thống tiếp tục giữ phanh để người lái nghỉ chân, sau đó nhả phanh khi đạp ga để di chuyển. Người dùng bớt phải giữ bàn đạp trong những lần dừng chờ liên tiếp.

VF MPV 7 còn có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hạn chế xe trôi ngược trong khoảng chuyển chân từ phanh sang ga. Tính năng này hữu ích khi ra khỏi tầng hầm hoặc dừng trên lối lên dốc, những tình huống dễ tạo áp lực cho người mới làm quen xe.

“Phải thừa nhận là trải nghiệm khác hẳn. Lái xe nhàn và nhẹ đầu hơn. Nhưng quan trọng nhất là các tính năng thân thiện với người dùng, tìm hiểu một lúc là biết cách sử dụng ngay”, chị Ngọc kết luận sau khi lái thử.

Dễ lái, dễ dùng, VF MPV 7 hiện niêm yết ở mức giá 750 triệu đồng. Trong thời gian từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang mua VF MPV 7 còn được ưu đãi 9% qua chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, đưa giá bán về chỉ còn 682,5 triệu đồng.

Chính sách “Mua xe 0 đồng” cho phép vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Chủ xe được miễn phí sạc 10 lần/tháng tại các trạm V-Green đến hết ngày 10/02/2029.