UAV Nga trang bị AI tấn công tàu thuyền Ukraine

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga đã tiến hành những cuộc tấn công mới vào các cảng của Ukraine, nhắm vào nhiều tàu chở hàng được quân đội Ukraine sử dụng.

Đoạn video cuộc tập kích của UAV Nga

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào tàu thuyền của Ukraine trong những tuần gần đây, nhằm mục đích làm gián đoạn “khả năng vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự” của nước này trên Biển Đen.

Hôm 17-7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về các cuộc tấn công vào 3 tàu chở hàng tại Nikolayev - cảng lớn trên sông Yuzhny Bug, một nhánh của sông Dnieper. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả tàu này đều được quân đội Ukraine sử dụng, song không nêu chi tiết.

Các tàu chở hàng có thể đã neo đậu tại cảng trong một thời gian dài, do quân đội Nga kiểm soát cửa sông Dnieper và hoạt động vận chuyển hàng hóa của Ukraine trên tuyến đường thủy này vẫn bị gián đoạn.

Sau đó vào ngày 18-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã tấn công 3 tàu chở hàng khác tham gia vào hoạt động quân sự của Ukraine, bao gồm một tàu chở hàng rời tại cảng Yuzhny, vùng Odessa. Hai tàu khác chở thiết bị quân sự đã bị nhắm mục tiêu tại khu vực neo đậu ở cảng Odessa khi đang chờ dỡ hàng.

Hôm 18-7, Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải đoạn video do máy bay không người lái (UAV) ghi lại cảnh tập kích tàu hàng trên biển. Theo quân đội Nga, cả hai UAV tham gia cuộc tập kích đều là Seeker, được trang bị hệ thống thị giác máy hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). UAV Seeker được cho là có khả năng tìm kiếm, xác định và khóa mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người.