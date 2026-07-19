Mỹ phát cảnh báo an ninh toàn cầu do căng thẳng leo thang

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18-7 đã ban hành cảnh báo toàn cầu, khuyến cáo người dân Mỹ, đặc biệt là những người ở Trung Đông, nên "hết sức thận trọng" khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.

Máy bay vận tải tiếp nhiên liệu Boeing KC-46 Pegasus của Mỹ tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, cần thường xuyên theo dõi các thông báo an ninh của các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ tại địa bàn, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn về bảo đảm an toàn.

“Do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, môi trường an ninh vẫn phức tạp với nguy cơ leo thang khó lường. Chúng tôi nhắc nhở người Mỹ trong khu vực về sự cần thiết phải tiếp tục thận trọng”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhóm ủng hộ Iran có thể nhằm vào các cơ sở, lợi ích hoặc địa điểm có liên quan đến Mỹ tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Cơ quan này kêu gọi công dân Mỹ nâng cao cảnh giác, hạn chế đến những khu vực có nguy cơ cao và chủ động cập nhật tình hình an ninh.

“Các cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả bên ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu tấn công. Các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến Mỹ và/hoặc người Mỹ trên toàn thế giới".

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lưu ý các cuộc xung đột hiện nay có thể khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc không phận tại một số khu vực phải đóng cửa tạm thời, gây gián đoạn hoạt động đi lại quốc tế.

Thông báo cho biết một số cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả ngoài khu vực Trung Đông, đã trở thành mục tiêu trong thời gian gần đây, song không nêu chi tiết.

Thông báo khẩn cấp được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tuyên bố hai binh sĩ thiệt mạng và một người khác mất tích do các cuộc tấn công của Iran vào Jordan.

Trước đó, hồi tháng 3-2026, Mỹ đã ban hành khuyến cáo hạn chế đi lại đối với khu vực Trung Đông sau khi xung đột với Iran leo thang.