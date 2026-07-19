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Vì sao nước Anh có Thủ tướng mới mà không cần bầu cử toàn quốc?

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Chính trị gia kỳ cựu của Đảng Lao động, cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham, dự kiến sẽ chính thức trở thành Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh vào thứ hai, ngày 20-7.

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Ông Andy Burnham

Ông Andy Burnham sẽ tiếp quản chiếc ghế quyền lực từ ông Keir Starmer, người đã thông báo từ chức vào tháng trước.

Sự thay đổi này diễn ra chỉ hai năm sau khi ông Starmer dẫn dắt Đảng Lao động giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Trong cuộc bỏ phiếu nội bộ vừa qua, ông Andy Burnham là ứng viên duy nhất giành đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ Đảng Lao động để thay thế ông Starmer làm lãnh đạo đảng cầm quyền.

Theo hệ thống dân chủ nghị viện của Anh, đảng nắm quyền có thể thay đổi lãnh đạo giữa nhiệm kỳ nếu Thủ tướng đương nhiệm từ chức hoặc bị phế truất qua một cuộc thách thức nội bộ, và người chiến thắng sẽ nghiễm nhiên trở thành Thủ tướng mới mà không cần phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc.

Tại hội nghị đặc biệt của đảng diễn ra ngày 17-7, ông Burnham đã nhận được 349/401 số phiếu bầu của nghị sĩ Đảng Lao động.

Dù đã được công bố là tân lãnh đạo đảng, ông Burnham chưa lập tức tiếp quản chiếc ghế Thủ tướng ngay.

Quy trình chính thức sẽ diễn ra vào ngày 20-7, thời điểm ông có cuộc hội kiến với Vua Charles III tại Cung điện Buckingham để nhận sự chấp thuận thành lập chính phủ mới. Cho đến lúc đó, ông Keir Starmer vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng tạm quyền.

Nhờ chiến thắng lớn vào năm 2024, Đảng Lao động hiện nắm giữ thế đa số áp đảo tại Nghị viện, tạo điều kiện thuận lợi cho ông Burnham dễ dàng thiết lập bộ máy lãnh đạo mà không gặp phải rào cản từ các đảng đối lập.

Theo luật định, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của nước Anh sẽ không bắt buộc phải tổ chức cho đến năm 2029, tức là 5 năm kể từ kỳ bầu cử gần nhất.

Điều này đồng nghĩa với việc tân Thủ tướng Andy Burnham sẽ có khoảng 3 năm để chèo lái con thuyền nước Anh trước khi phải đối mặt với lá phiếu của cử tri toàn quốc.

Theo AP

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Từ khóa:

#Anh #Thủ tướng Anh

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