Tên lửa Iran vượt lưới lửa phòng thủ Patriot, đánh trúng căn cứ Mỹ tại Jordan

ANTD.VN - Video mới công bố cho thấy tên lửa Iran vượt qua nhiều đạn đánh chặn của hệ thống phòng thủ Patriot, lao xuống sân bay quân sự Jordan và gây ra vụ nổ lớn.

Video đăng trên mạng xã hội hôm nay, dường như do người dân địa phương ghi lại, cho thấy hai tên lửa đạn đạo Iran liên tiếp lao xuống trong lúc nhiều quả đạn phòng không được phóng lên nhưng không chặn được mục tiêu. Tên lửa đầu tiên của Iran tạo ra chớp sáng lóe, trong khi quả thứ hai gây ra vụ nổ lớn với quầng lửa sáng rực bầu trời và cột khói lớn bốc lên.

"Hai tên lửa đạn đạo Iran đã vượt qua lưới phòng không Patriot và đánh trúng căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan", AMK Mapping, tài khoản mạng xã hội X chuyên theo dõi chiến sự, cho hay.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày thông báo triển khai tên lửa và máy bay không người lái để tấn công "các nhà chứa tiêm kích và bãi đỗ tại căn cứ Mỹ ở Azraq", đề cập sân bay Muwaffaq Salti.

IRGC tuyên bố đã phá hủy hoàn toàn ít nhất hai tiêm kích và ba máy bay Mỹ, cũng như làm hư hại nhiều phi cơ. Lực lượng này cho biết đây là chiến dịch đáp trả những cuộc không kích trước đó của Mỹ nhằm vào Iran, kêu gọi người dân Jordan buộc quân đội Mỹ rút khỏi lãnh thổ nước này.

Tên lửa, UAV Iran rời bệ phóng trong video công bố ngày 18/7.

Dữ liệu vệ tinh trên Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA cho thấy đám cháy lớn bùng phát tại khu vực doanh trại và tổ hợp nhà kho của Mỹ trong căn cứ Muwaffaq Salti sau cuộc tập kích.

Quân đội Jordan cùng ngày thông báo đã bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) và 10 tên lửa phóng từ Iran, khẳng định "không có thương vong và thiệt hại vật chất" trong cuộc tấn công.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin.

Hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo PAC (Patriot Advanced Capability), gọi tắt là Patriot, được Mỹ phát triển để thay thế hệ thống Nike Hercules (là hệ thống phòng không tầm trung và tầm cao của Lầu Năm Góc) và thay thế hệ thống MIM -23 Hawk (hệ thống phòng không chiến thuật tầm trung của quân đội Mỹ). Hệ thống Patriot đã phục vụ trong quân đội Mỹ từ tháng 12/1981.

Cho đến nay, đây là hệ thống phòng không được nhiều nước sử dụng nhiều nhất, hiện có tới 16 quốc gia đang có hệ thống này trong biên chế, nó chỉ đứng sau S300 của Liên Xô về độ phổ biến.