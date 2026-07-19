Hàng chục tên lửa Nga dội xuống Thủ đô Kiev của Ukraine

ANTD.VN - Theo truyền thông và giới chức địa và phương, Thủ đô Kiev (Ukraine) và các vùng ngoại ô đã bị hàng chục tên lửa tấn công trong nhiều đợt vào sáng sớm nay 19-7.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Telegram

Những tiếng nổ đầu tiên ở Kiev vang lên ngay sau 1h sáng (theo giờ địa phương), tiếp đến là nhiều vụ nổ khác trong nhiều đợt. Truyền thông địa phương đưa tin hơn 40 vụ phóng tên lửa đã được tiến hành lúc 3h sáng. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết xảy ra nhiều đám cháy gần các tòa nhà dân cư, trung tâm mua sắm và các cơ sở “phi dân cư” chưa xác định.

Một số video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ và đám cháy liên tiếp bên trong và xung quanh Thủ đô của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ tấn công mới nhất này.

Moscow khẳng định rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và cơ sở lưỡng dụng để đáp trả những “cuộc tấn công khủng bố” bừa bãi của Ukraine.

Theo Đài RT, Ukraine đã tăng cường các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái tầm xa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh gặp phải những thất bại đáng kể trên chiến trường.

Hôm qua (18-7), 7 công nhân làm ca đêm đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong cuộc tấn công có chủ đích vào một trung tâm hậu cần do nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries của Nga vận hành tại vùng Tambov. Ngoài ra, một trung tâm hậu cần khác của Wildberries cũng bị tấn công vào đêm hôm trước tại Elektrostal, cách Moscow khoảng 50km về phía Đông, khiến 24 người khác bị thương.