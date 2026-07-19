Lãnh tụ Tối cao Iran: Chữ ký của ông Trump "không đáng tin cậy"

ANTD.VN - Lãnh tụ Tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei ngày 19-7 tuyên bố chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "vô giá trị và không đáng tin cậy" sau nhiều lần Mỹ vi phạm Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống Carlisle, Pennsylvania bằng trực thăng Marine One ngày 16-7

Tuyên bố của ông Khamenei được đưa ra bằng văn bản do truyền thông nhà nước đăng tải. Lãnh tụ Tối cao Iran chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Trong tuyên bố, Khamenei lên án Mỹ tiến hành các cuộc tấn công trong khi đất nước Iran đang tổ chức lễ tang cho cha ông, cựu Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei.

“Cùng lúc với màn phô trương công khai lớn này, việc ‘Đại ma quỷ’ liên tục vi phạm Bản ghi nhớ được ký giữa Tổng thống Iran và Mỹ một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy chữ ký của Tổng thống Mỹ vô giá trị và không đáng tin cậy đến mức nào. Bắt nạt, tham vọng bá quyền và sự tàn bạo là những yếu tố không thể tách rời của lối sống Mỹ”, nhà lãnh đạo Iran nói.

Ông Khamenei nói thêm rằng Iran sẽ dạy cho Mỹ "những bài học không thể nào quên" vì đã tìm cách "kích động chiến tranh và gây ra những tổn thất nặng nề hơn nữa".

Ông Khamenei nói: “Sự dũng cảm của các chiến binh Hồi giáo và lòng can đảm của người dân vùng phía nam Iran trong những ngày gần đây đã chứng minh những bài học đó”.

Lãnh tụ Tối cao cũng đã gửi lời nhắn nhủ đến người dân Iran, khuyến khích họ tiếp tục tin tưởng vào các quan chức chính phủ. “Kẻ thù không được phép nhận thấy bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào từ phía chúng ta” - ông Khamenei nói.