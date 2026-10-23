Tuyên Quang: Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch với chủ đề “Âm vang miền đá”

ANTD.VN - Với chủ đề “Âm vang miền đá”, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 sẽ khai mạc vào 20h ngày 25/10 tại Quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Lễ hội gồm một chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại, diễn ra từ cuối tháng 10 đến hết tháng 12/2026.

Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình khai mạc được xây dựng với sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại, nhằm giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Với chủ đề “Âm vang miền đá”, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 sẽ khai mạc vào 20h ngày 25/10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (ảnh: Đỗ Quang Hưng)

Chương trình gồm phần lễ và phần hội, với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân. Với chủ đề “Âm vang miền đá”, chương trình gợi mở câu chuyện về một vùng đất mà thiên nhiên khắc nghiệt đã hun đúc nên sức sống bền bỉ, tinh thần lao động và bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân. Những thanh âm của núi rừng, nhạc cụ truyền thống, sắc màu trang phục, phong tục tập quán.... cùng kết hợp để tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu.

Với chủ đề “Âm vang miền đá”, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 sẽ khai mạc vào 20h ngày 25/10 tại Quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang

Điểm đặc biệt, lễ hội không chỉ tập trung vào một đêm khai mạc mà được tổ chức như một chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại, trải dài từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026. Cách tổ chức này góp phần mở rộng không gian trải nghiệm, tạo thêm lý do để du khách lưu trú lâu hơn và khám phá nhiều điểm đến trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO - Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lễ khai mạc dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, đồng thời phát trên các nền tảng số và trang mạng xã hội chính thức của tỉnh.

Bắt đầu từ ngày 23/10 sẽ có các hoạt động như: Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt – Trung; Từ ngày 21 đến 25/10, tại khu vực phố cổ Đồng Văn sẽ tổ chức không gian giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh. Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, nghề thủ công và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Không chỉ là điểm nhấn cảnh quan, trong suốt những năm qua, hoa tam giác mạch còn góp phần định hình sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Cao nguyên đá

Tiếp nối chuỗi sự kiện, show Rock “Tinh thần đá” lần thứ hai dự kiến tổ chức ngày 31/10 tại vùng Công viên địa chất. Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung (Tuyên Quang) năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 11/11 tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang, phường Hà Giang 1, với quy mô dự kiến khoảng 300 gian hàng. Trong tháng 11, Festival ẩm thực “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” và Giải Bóng bàn “Cúp Hoa Tam giác mạch mở rộng” cũng góp phần làm phong phú các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa và du lịch.

Sông Nho Quế nhìn từ đỉnh Mã Pí Lèng (ảnh; Đỗ Quang Hưng)

Bên cạnh các sự kiện chính, từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, tại các xã thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ diễn ra nhiều hoạt động du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và trình diễn nghề truyền thống. Tại đây, du khách có cơ hội giao lưu dân ca, dân vũ, thưởng thức trình diễn nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống; tham gia các trò chơi như tung còn, ném pao, đánh yến, đánh sảng, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ và đi cà kheo... Những trải nghiệm này không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp du khách hiểu thêm về sinh hoạt văn hóa, tinh thần cộng đồng và những tập quán được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Để phục vụ mùa lễ hội, trước đó, tỉnh Tuyên Quang đã gieo trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch tại các xã vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Hoa được gieo trồng thành ba đợt, kéo dài thời gian nở từ tháng 10 đến hết tháng 12, tập trung vào tuần khai mạc. Các điểm ngắm hoa được bố trí dọc tuyến đường 4C và tại nhiều địa danh du lịch như dốc Thẩm Mã, làng văn hóa Lũng Cẩm, làng văn hóa Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú và làng văn hóa Pả Vi…

Em bé bán hoa ở Dốc Thẩm Mã (ảnh: Đỗ Quang Hưng)

Không chỉ là điểm nhấn cảnh quan, trong suốt những năm qua, hoa tam giác mạch còn góp phần định hình sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Cao nguyên đá. Những mùa hoa nối tiếp nhau đã tạo nên sức hút riêng cho hành trình khám phá miền biên viễn, nơi du khách có thể vừa thưởng ngoạn thiên nhiên, vừa tìm hiểu lịch sử, phong tục và đời sống của cộng đồng các dân tộc.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 hướng tới quảng bá cảnh quan, bản sắc văn hóa các dân tộc, sản phẩm nông nghiệp và tiềm năng du lịch của Tuyên Quang; đồng thời thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng hướng đến những trải nghiệm giàu bản sắc, sức hấp dẫn của Cao nguyên đá không chỉ nằm ở cảnh quan kỳ vĩ mà còn ở những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mùa hoa vì thế trở thành lời mời gọi du khách đến gần hơn với miền đá.