Từ phần thi dẫn hiện trường đến câu chuyện đưa Hanoi Smart Police gần dân

ANTD.VN - Từ phần thi dẫn hiện trường trải nghiệm ứng dụng Hanoi Smart Police tại hồ Hoàn Kiếm, Đại úy Võ Thị Minh Trâm (Công an TP Hà Nội) đã góp phần lan tỏa những tiện ích số của Công an Thủ đô. Qua ghi nhận thực tế của PV An ninh Thủ đô, ứng dụng được đánh giá có nhiều tiềm năng, tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền để người dân biết và sử dụng hiệu quả.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, ngày 2-9-2026, Công an TP Hà Nội ra mắt thí điểm ứng dụng Hanoi Smart Police (Cảnh sát Hà Nội thông minh).

Ứng dụng được triển khai phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, hướng tới xây dựng kênh tương tác số giữa lực lượng Công an với người dân.

Nữ Đại úy Công an và câu chuyện chuyển đổi số từ hồ Hoàn Kiếm

Tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026, Đại úy Võ Thị Minh Trâm lựa chọn hồ Hoàn Kiếm làm bối cảnh giới thiệu ứng dụng Hanoi Smart Police, qua đó truyền tải thông điệp về phương thức kết nối thuận tiện giữa người dân với lực lượng Công an Thủ đô.

Đại úy Võ Thị Minh Trâm nhận giải thưởng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026. Ảnh: Phú Khánh

Khác với lối dẫn giàu cảm xúc trước đây, phần thi lần này đòi hỏi sự năng động, khả năng tương tác linh hoạt và diễn giải các tiện ích công nghệ gần gũi, dễ hiểu. Đặc biệt, trước hai tình huống bất ngờ từ Ban Giám khảo, nữ Đại úy vẫn bình tĩnh xử lý, duy trì mạch dẫn tại hiện trường.

Thử sức ở lĩnh vực mới là cách để tự hoàn thiện, tránh lặp lại những lối dẫn quen thuộc. Người dẫn chương trình, biên tập viên của Truyền hình Vì An ninh Thủ đô không chỉ cần kiến thức, năng lượng mà còn phải linh hoạt, thích ứng với yêu cầu truyền thông hiện đại.

Sự đổi mới này giúp Minh Trâm giành Huy chương Vàng hạng mục Phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình tại Liên hoan.

Với nữ Đại úy, chuyển đổi số bắt đầu từ những tiện ích thiết thực, giúp người dân tiếp cận thông tin và tương tác với lực lượng Công an thuận lợi hơn.

Đưa Hanoi Smart Police đến gần hơn với người dân

Ghi nhận thực tế của PV An ninh thủ đô cho thấy, mức độ nhận biết về Hanoi Smart Police chưa đồng đều.

Linh Chi đánh giá cao việc đưa các tiện ích của lực lượng Công an lên nền tảng số.

Là người thường xuyên sử dụng ứng dụng công nghệ, Trần Linh Chi (22 tuổi, sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng, việc đưa các tiện ích của lực lượng Công an lên nền tảng số giúp người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ thuận tiện hơn.

“Trước đây, em thường nghĩ, khi cần phản ánh một vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự thì phải trực tiếp đến cơ quan Công an. Nhưng nay, người dân sống tại Hà Nội có thể gửi thông tin, phản ánh ngay trên điện thoại, em thấy rất tiện lợi, nhất là với sinh viên. Em cũng mong ứng dụng được giới thiệu rộng rãi hơn để nhiều người trẻ biết và sử dụng” – Linh Chi bày tỏ.

Sinh viên Lê Anh Tú.

Trong khi đó, có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Lê Anh Tú (sinh viên khoa Ngôn ngữ Ý, trường Đại học Hà Nội) cho rằng, khả năng phản ánh thông tin về an ninh, trật tự qua điện thoại thông minh là điểm thuận tiện của ứng dụng. Người dân có thể chủ động gửi thông tin mà không nhất thiết phải trực tiếp đến trụ sở Công an.

Tuy nhiên, theo Tú, nhiều bạn bè của Tú vẫn chưa biết đến ứng dụng này hay có bạn chưa hình thành thói quen sử dụng các công cụ phản ánh trực tuyến. Đó là lý do cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, đặc biệt là các trường Đại học để mọi người hiểu rõ tiện ích và cách sử dụng Hanoi Smart Police.

Anh Tuân cho biết, sẽ tìm hiểu và cài đặt ứng dụng để sử dụng khi cần thiết.

Cũng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, anh Nguyễn Đức Tuân (lao động tự do, sinh sống tại phường Định Công) cho biết, trước đó, chưa từng nghe đến Hanoi Smart Police. Sau khi được giới thiệu, anh Tuân đánh giá ứng dụng rất hữu ích, thiết thực, giúp người dân phản ánh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay tại địa bàn sinh sống.

Anh Tuân cho rằng, việc gửi thông tin qua điện thoại có thể tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân khi cần thông báo về những vụ việc như xô xát, gây rối trật tự công cộng…

Từ những ý kiến tại hiện trường, Hanoi Smart Police được kỳ vọng trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa người dân và lực lượng Công an, với điều kiện dễ sử dụng, thuận tiện và các phản ánh được xử lý kịp thời.

Chuyển đổi số chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân biết, tin tưởng và chủ động sử dụng các tiện ích công nghệ. Đó cũng là thông điệp được Đại úy Võ Thị Minh Trâm truyền tải khi thực hiện phần thi dẫn hiện trường trải nghiệm ứng dụng Hanoi Smart Police tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.