Học sinh có thể dùng tính năng SOS "Hà Nội Smart Police" khi gặp nguy hiểm

ANTD.VN - Tại chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 – Chuyến xe hành trình của những lựa chọn”, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn -Trưởng phòng tham mưu, Ủy viên Ban chỉ đạo phòng chống ma túy thành phố Hà Nội khuyến cáo học sinh và giáo viên chủ động sử dụng tính năng Hà Nội Smart Police trên ứng dụng iHanoi để phản ánh vi phạm pháp luật. Trong tình huống nguy hiểm, tính năng gọi khẩn cấp SOS cùng chế độ quay ẩn sẽ lập tức gửi tọa độ GPS chính xác về Trung tâm chỉ huy để được hỗ trợ kịp thời.