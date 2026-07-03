Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển bị tấn công

ANTD.VN - Hai máy bay không người lái (UAV) chưa xác định đã tấn công Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển lúc rạng sáng 2-7, trong đó một UAV thả thùng sơn màu đỏ và chiếc còn lại rơi gần tòa nhà với thiết bị nổ tự chế giả được gắn kèm, các nhà ngoại giao cho biết.

Một UAV rơi xuống khuôn viên của Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển

Trong một tuyên bố hôm 2-7, Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 2h (giờ địa phương) sáng 2-7, cho thấy chiếc UAV thứ hai đã rơi xuống khuôn viên gần tòa nhà Đại sứ quán “không phải là tai nạn”.

Đại sứ quán Nga cho rằng đây không chỉ là hành động khiêu khích mà còn là hành vi công khai nhằm đe dọa các nhân viên của cơ quan này.

Đại sứ quán Nga chỉ trích chính quyền Thụy Điển về điều mà cơ quan này mô tả là sự thất bại trong việc ngăn chặn một chiến dịch tấn công “có hệ thống” nhằm vào phái đoàn trong 2 năm qua.

Đại sứ quán Nga lưu ý rằng, theo Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao, Thụy Điển có nghĩa vụ bảo vệ các phái đoàn nước ngoài trên lãnh thổ của mình.

“Trước tình hình này, phía Thụy Điển sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo và hậu quả của chúng”, Đại sứ quán Nga tại Stockholm cảnh báo.

Hiện giới chức Thụy Điển chưa đưa ra bình luận về vụ việc nêu trên.