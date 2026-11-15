Triển vọng các kênh đầu tư đang thay đổi ra sao trong môi trường lãi suất cao?

ANTD.VN - Triển vọng các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán hay gửi tiết kiệm đang có sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh mặt bằng lãi suất neo cao.

Bất động sản khó khăn nhưng là cơ hội cho người có tiền

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất tiền gửi neo cao, thị trường bất động sản và chứng khoán gặp nhiều khó khăn, người dân gia tăng tâm lý phòng thủ. Đây là lý do khiến tiền gửi dân cư vào ngân hàng liên tục lập kỷ lục thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Duy Linh, CEO Chứng khoán SHS, trong giai đoạn 2024 - 2025, khi tiền rẻ và lãi suất thấp, nhà đầu tư mua bất động sản, cổ phiếu hoặc vàng rồi kiên nhẫn chờ giá tăng.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2025 đến nay, tình hình đã khác. Khi mặt bằng lãi suất tăng, chi phí cơ hội của việc đầu tư vào các tài sản khác so với gửi tiết kiệm tăng lên. Nhà đầu tư vì thế cân nhắc kỹ hơn trước khi giải ngân, đồng thời đòi hỏi mức lợi nhuận kỳ vọng cao hơn đối với những tài sản có rủi ro lớn.

Cùng với đó, khi giá tài sản tăng mạnh, nhà đầu tư thường có tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO). Ngược lại, sau giai đoạn nhiều loại tài sản giảm giá, tâm lý lo ngại thua lỗ khiến họ có xu hướng phòng thủ.

Triển vọng các kênh đầu tư đang thay đổi đáng kể trong môi trường lãi suất cao

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn Tài chính và Đầu tư Index Partners lại cho rằng, trong năm 2027, ngay cả khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, thị trường vẫn có thể xuất hiện những cơ hội đầu tư bất động sản tốt. Một số nhà đầu tư gặp khó khăn về thanh khoản có thể buộc phải bán những tài sản chất lượng với mức giá hấp dẫn. Đây là cơ hội để những người có sẵn tiền mặt mua lại các tài sản có giá trị và khai thác tiềm năng của chúng.

Dù vậy, bà Thu cũng cảnh báo, thanh khoản là yếu tố then chốt. Khả năng thanh khoản tốt giúp nhà đầu tư duy trì việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính cơ bản, đồng thời tạo nguồn lực để nắm bắt những cơ hội đầu tư mới.

Ngược lại, nếu tài sản không tạo ra dòng tiền, nhà đầu tư sẽ phải chịu chi phí cơ hội do nguồn vốn bị đọng lại mà không sinh lời. Ngay cả khi giá trị tài sản tăng lên, việc thiếu khả năng thanh khoản vẫn khiến mức độ rủi ro rất cao, chưa kể nhà đầu tư còn phải gánh thêm chi phí duy trì tài sản. Nếu sử dụng đòn bẩy tài chính để mua bất động sản, các khoản chi phí này sẽ càng chồng chất.

Tựu chung lại, theo bà, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc phân bổ quá nhiều hay quá ít vào bất động sản, tài sản thu nhập cố định hay cổ phiếu, mà là lựa chọn đúng tài sản và bảo đảm khả năng thanh khoản cho toàn bộ danh mục.

Chứng khoán về vùng định giá hấp dẫn, song cơ hội không chia đều

Đối với kênh chứng khoán, theo các chuyên gia, từ cuối năm 2025 đến nay, khoảng 80% số cổ phiếu giảm giá, trong đó gần 50% giảm trên 20%. Diễn biến này khiến nhà đầu tư phải nhìn lại cách phân bổ vốn, đặc biệt khi dồn toàn bộ 100% vốn vào một cổ phiếu hoặc một thị trường.

Ông Trần Duy Linh cho biết, hiện nay, mặt bằng định giá các cổ phiếu tương đối thấp. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, P/E của thị trường hiện vào khoảng 9,3 - 9,4 lần. Với kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng 15 - 17%, ước tính P/E có thể giảm xuống khoảng 8,5 lần.

"Với mức định giá hiện tại và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận, tôi cho rằng lợi nhuận kỳ vọng đang lớn hơn rủi ro. Khi lựa chọn cổ phiếu, tôi tập trung đánh giá chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp, khả năng tạo ra dòng tiền thực, hiệu quả kinh doanh qua nhiều năm và mức độ lành mạnh của bảng cân đối kế toán", ông Linh cho biết.

Vị chuyên gia cũng cho rằng, mỗi nhà đầu tư cần căn cứ vào tình hình tài chính của mình để xác định vai trò của từng lớp tài sản, từ bảo toàn tài sản, bảo đảm thanh khoản, gia tăng giá trị đến tạo thu nhập ổn định. Trên cơ sở đó, tỷ trọng phân bổ có thể được điều chỉnh linh hoạt theo từng bối cảnh thị trường.

Mặc dù nhận định cổ phiếu cũng là một kênh đầu tư tốt, song bà Nguyễn Thị Minh Thu khuyến nghị, nếu không tự tin vào khả năng đầu tư cổ phiếu của bản thân, nhà đầu tư có thể lựa chọn chứng chỉ quỹ hoặc ủy thác vốn cho những người am hiểu thị trường. Tùy theo khẩu vị rủi ro, mỗi người có thể lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp.

Đối với các kênh đầu tư khác, nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn thêm cả trái phiếu doanh nghiệp thay vì chỉ chọn gửi tiết kiệm do lãi suất trái phiếu doanh nghiệp thường cao hơn.

Riêng đối với vàng, các chuyên gia đều cho biết chỉ dành một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng danh mục và cũng không đánh giá cao kênh đầu tư này giai đoạn tới do tính thanh khoản hạn chế.