Tổng thống Trump tuyên bố trả đũa sau khi Iran phóng tên lửa vào căn cứ của Mỹ ở Jordan

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31-9 tuyên bố sẽ trả đũa Iran sau khi Tehran phóng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Jordan.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết một trong hai mục tiêu tấn công là căn cứ Al Azraq ở Jordan, nơi đặt các khí tài không quân của Mỹ

"Chúng ta sẽ giáng một đòn mạnh vào họ. Sẽ phải có sự đáp trả" - ông Trump nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Tổng thống cho biết lực lượng Mỹ đã để một tên lửa của Iran bay qua hệ thống phòng không trong đêm sau khi xác định nó sẽ không bắn trúng mục tiêu nào, trong khi các tên lửa khác đang bay tới đã bị đánh chặn.

Tuy nhiên, theo ông Trump, vẫn còn một chút hy vọng mong manh về các cuộc đàm phán có thể diễn ra. "Họ rất muốn gặp. Tôi không biết liệu có thể đạt được thỏa thuận với họ hay không. Các biện pháp trừng phạt đang phát huy tác dụng rất mạnh mẽ" - Tổng thống Mỹ nói.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên tài khoản Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31-8-2026 với hình ảnh bồn chứa dầu và tàu chở dầu phát nổ cùng dòng chữ "Đảo Kharg đang bị phá hủy thành từng mảnh vụn!!! Tổng thống DJT"

Theo Fox News dẫn nguồn tin từ Mỹ, Iran đã bắn ít nhất 8 tên lửa đạn đạo vào căn cứ có sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Jordan ngày 31-8.

Đây được xem là động thái trả đũa quyết liệt của Iran ngay sau khi lực lượng Mỹ tiến hành đợt không kích nhắm vào các bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak thuộc eo biển Hormuz vào cùng ngày.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, cuộc tấn công vào Larak là một "hành động có giới hạn và chính xác" nhằm vào lực lượng rải thủy lôi của Iran, mà họ cho rằng gây ra mối đe dọa cận kề đối với hoạt động vận chuyển thương mại và sự lưu thông tự do của thương mại toàn cầu qua eo biển Hormuz.

IRGC tuyên bố một số binh sĩ và thường dân đã thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công và thề sẽ đáp trả bằng "sự trừng phạt dành cho kẻ gây hấn".