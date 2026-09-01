Bộ trưởng Lục quân Mỹ từ chức sau nhiều tháng căng thẳng với Bộ trưởng Quốc phòng

ANTD.VN - Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức lên Nhà Trắng sau nhiều tháng bất đồng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về việc sa thải các sĩ quan cấp cao và các ưu tiên của quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng John D. Caine tại một buổi lễ ở Căn cứ Không quân Dover ngày 22-7-2026

Theo tờ Wall Street Journal, ngày 31-8, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mỹ Donald Trump sau nhiều tháng căng thẳng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Trong đơn từ chức, ông Dan Driscoll đã nêu lên những lo ngại về định hướng của quân đội.

Theo báo cáo, ông Driscoll từ lâu đã bất đồng quan điểm với Bộ trưởng Quốc phòng về định hướng của quân đội và việc sa thải nhiều sĩ quan cấp cao. Ông dự kiến ​​sẽ rời Lầu Năm Góc "trong những ngày tới".

Theo một quan chức, ông Driscoll, cựu chiến binh từng phục vụ tại Iraq, là người thân tín của Phó Tổng thống Mỹ Vance và thường xuyên gặp gỡ ông tại tòa nhà Văn phòng Điều hành để ăn trưa.

Hai người từng là bạn cùng lớp tại Trường Luật Yale và ông Driscoll được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2028 nào mà Vance có thể tiến hành.

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận đơn từ chức của ông hay chưa, cũng như ai sẽ thay thế ông làm quyền Bộ trưởng Lục quân.

Theo một nguồn tin, ông Dave Fitzgerald , Thứ trưởng Bộ Lục quân, cũng sẽ rời Lầu Năm Góc trong tuần này. Ông Fitzgerald đã tham gia mật thiết vào việc thu hút đầu tư vốn tư nhân vào Lục quân để bắt kịp với những thay đổi trong kỹ thuật chiến tranh.

Kể từ khi nhậm chức, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã liên tục sa thải các lãnh đạo quân sự cấp cao và các quan chức dân sự tại bộ này.

Vào tháng 4-2026, ông Hegseth đã yêu cầu Tổng Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Randy George - vị tướng cấp cao nhất của Lục quân Mỹ từ chức và nghỉ hưu ngay lập tức, mà không đưa ra lời giải thích nào. Ông Trump vẫn chưa đề cử người thay thế.

Tướng Christopher LaNeve, cựu Trợ lý quân sự cấp cao của ông Hegseth, đã giữ chức quyền Tư lệnh Lục quân kể từ khi người tiền nhiệm bị sa thải.