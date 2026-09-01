Chuyện 'lạ đời' tại Trung Quốc: Bệnh viện và hộp đêm tham gia kết tơ hồng để thúc đẩy tỷ lệ kết hôn

ANTD.VN - Trong nỗ lực ứng phó với tình trạng tỷ lệ kết hôn xuống mức thấp kỷ lục, chính quyền nhiều địa phương tại Trung Quốc đã sáng tạo ra những mô hình mai mối chưa từng có, khi biến bệnh viện và cả các quán hộp đêm thành điểm đăng ký kết hôn và hẹn hò.

Trung Quốc cho phép các cặp đôi kết hôn ở ngoài nơi đăng ký hộ khẩu

Một số bệnh viện tại Trung Quốc đã phối hợp với cơ quan quản lý dân chính địa phương để tích hợp dịch vụ đăng ký kết hôn ngay tại chỗ cho các cặp đôi đến khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Mô hình này giúp tiết kiệm thời gian, tối giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời khuyến khích các bạn trẻ nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý để về chung một nhà.

Tại một số đô thị lớn, các cơ quan chức năng thậm chí còn kết hợp với các vũ trường, hộp đêm và không gian giải trí của giới trẻ để tổ chức các sự kiện hẹn hò, mai mối.

Những buổi giao lưu này được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung nhằm thu hút sự tham gia của thế hệ Gen Z - nhóm đối tượng đang có xu hướng ngại lập gia đình.

Các quy định đăng ký kết hôn linh hoạt mới của Trung Quốc nhằm tăng tỷ lệ kết hôn ở gới trẻ hiện nay

Mới đây, sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, đã trở thành sân bay đầu tiên cả nước cấp giấy chứng nhận kết hôn, đồng thời cho phép vào cửa miễn phí đài quan sát, nơi du khách có thể theo dõi máy bay cất cánh và hạ cánh từ cự ly gần.

Từ tháng 5-2025, Trung Quốc đã cập nhật các quy định đăng ký kết hôn, cho phép các cặp đôi kết hôn ở ngoài nơi đăng ký hộ khẩu.

Ngoài ra, họ không cần phải xuất trình sổ hộ khẩu khi đăng ký kết hôn, giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình.

Trung Quốc đã lập hơn 500 điểm đăng ký kết hôn bên ngoài các cơ quan dân chính truyền thống, cùng với hơn 1.300 địa điểm ngoài trời được ủy quyền cấp giấy chứng nhận kết hôn

Những quy định mới này đã góp phần tạo nên sự xuất hiện của các địa điểm đăng ký kết hôn không chính thống, nằm ở các điểm du lịch, công viên công cộng, đền chùa và thậm chí cả ga tàu điện ngầm.

Sự xuất hiện của các mô hình kết tơ hồng độc lạ này phản ánh áp lực rất lớn mà Trung Quốc đang phải đối mặt trong việc đảo ngược xu hướng giảm tỷ lệ kết hôn và sinh con.

Tính đến tháng 5-2026, một năm sau khi các quy định mới này được ban hành, Trung Quốc đã có hơn 500 điểm đăng ký kết hôn được lập bên ngoài các văn phòng dân chính, cùng với hơn 1.300 địa điểm ngoài trời khác hợp tác với văn phòng này để cấp giấy chứng nhận kết hôn.

Tình trạng giới trẻ trì hoãn hoặc nói "không" với hôn nhân không chỉ khiến số lượng trẻ sơ sinh sụt giảm mà còn đe dọa trực tiếp đến cấu trúc nhân khẩu học và sức tăng trưởng kinh tế của nước này trong tương lai.

Dù các sáng kiến trên nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ tính tiện lợi và mới mẻ, giới xã hội học nhận định đây mới chỉ là giải pháp tình thế.

Để thực sự giải quyết gốc rễ vấn đề, Chính phủ cần tiếp tục giảm bớt áp lực kinh tế, hạ chi phí sinh hoạt và nhà ở cho người trẻ.