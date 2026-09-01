Nhật Bản: Lực lượng cứu hộ phát thông điệp bất ngờ, xin người dân 'đừng xếp gọn giày'

ANTD.VN - Trong văn hóa Nhật Bản, việc tháo giầy và quay mũi giày hướng ra ngoài cửa khi vào nhà được coi là nghi thức lịch sự tối thiểu. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ nước này vừa đưa ra lời khuyến cáo đặc biệt: Hãy bỏ qua thủ tục này đối với nhân viên y tế khẩn cấp.

Việc chỉnh lại giày cho khách vốn là phép lịch sự ở Nhật Bản, nhưng lại gây chậm trễ cho nhân viên cấp cứu

Thông điệp bất ngờ trên vừa được Sở Cứu nạn cứu hộ thành phố Matsudo, Chiba, Nhật Bản phát đi trên các kênh truyền thông chính thức, kêu gọi người dân tuyệt đối không xếp gọn hay xoay hướng giày của nhân viên nhân viên cấp cứu khi họ đang làm nhiệm vụ tại nhà dân.

Tại Nhật Bản, thói quen cởi giày ở khu vực lối vào và quay mũi giày hướng ra phía cửa xuất phát từ phép lịch sự lâu đời, giúp chủ nhà hoặc khách có thể xỏ giày bước ra ngoài một cách nhanh chóng nhất.

Tuy nhiên, đối với lực lượng y tế khẩn cấp, hành động "tốt bụng" này của người nhà bệnh nhân lại vô tình gây ra sự chậm trễ nguy hiểm trong các tình huống giành giật sự sống từng giây.

Đại diện Sở Cứu nạn cứu hộ Matsudo giải thích, khi lao vào nhà xử lý ca cấp cứu, các nhân viên y tế thường cố tình tháo giày ra một cách nhanh nhất có thể. Gót giày của họ sẽ nằm hướng ra phía cửa, còn mũi giày hướng vào trong nhà.

Đến khi cần khiêng bệnh nhân trên cáng ra xe cấp cứu, các nhân viên chỉ cần bước lùi, xỏ thẳng chân vào gót giày đang nằm sẵn theo hướng đó để di chuyển ra ngoài một cách nhanh nhất.

Nếu người nhà bệnh nhân vô tình quay ngược mũi giày hướng ra cửa theo đúng "phép lịch sự" thông thường, nhân viên cứu hộ sẽ mất thêm thao tác loay hoay xoay lại giày hoặc không thể xỏ chân nhanh chóng khi đang phải dồn lực khiêng cáng thương nặng.

Sau khi đăng tải, khuyến cáo của cơ quan cứu nạn cứu hộ Matsudo đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng mạng và giới chức Nhật Bản.

Nhiều người thừa nhận đây là một chi tiết kỹ thuật chuyên môn rất nhỏ nhưng vô cùng quan trọng mà người dân bình thường ít khi nghĩ tới trong lúc hoảng loạn.