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Thế giới

Cảnh sát Mỹ khống chế người phụ nữ tấn công bằng dao ở Quảng trường Thời đại

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Chiều 1-9 theo giờ Mỹ, một phụ nữ "có vấn đề về tâm thần" đã cầm 2 con dao đâm bị thương ít nhất 2 người tại Quảng trường Thời đại, Manhattan trước khi bị cảnh sát bắn trọng thương. Vụ việc xảy ra lúc 16h27 tại giao lộ West 42nd và Seventh Avenue. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ chạy. Bất chấp cảnh báo và việc lực lượng chức năng dùng súng điện, người này vẫn lao vào lực lượng cảnh sát với 2 con dao trên tay buộc cảnh sát phải nổ súng. 2 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Theo RT

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Từ khóa:

#Cảnh sát Mỹ #Người tấn công bằng dao #Quảng trường Thời đại

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