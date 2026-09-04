Tổng thống Trump dự báo kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng tới 20%

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng lên tới 20%, mức gần như chưa từng xuất hiện trong lịch sử kinh tế Mỹ hiện đại.

Tổng thống Trump phát biểu về các chính sách chăm sóc sức khỏe tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng

Phát biểu tại Nhà Trắng trong một sự kiện công bố các thỏa thuận nhằm giảm giá thuốc kê đơn, Tổng thống Donald Trump nhận định Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ có khả năng tăng trưởng ở mức 14%, 15%, 16%, thậm chí 20%. Ông đồng thời lập luận rằng tăng trưởng kinh tế mạnh không nhất thiết gây ra lạm phát.

Tổng thống Mỹ đưa ra dự báo trên khi tiếp tục gây sức ép yêu cầu FED hạ chi phí vay. Theo ông Trump, Mỹ nên có mức lãi suất thấp nhất thế giới, thay vì tăng lãi suất mỗi khi các số liệu kinh tế tích cực được công bố vì lo ngại nền kinh tế tăng trưởng quá nóng.

Tuy nhiên, số liệu lịch sử cho thấy tốc độ tăng trưởng ở mức mà Tổng thống Trump đề cập là cực kỳ hiếm.

Kể từ khi Cơ quan Phân tích kinh tế Mỹ bắt đầu chuỗi dữ liệu hiện hành vào năm 1947, GDP thực tế của nước này chỉ một lần tăng từ 20% trở lên theo tỷ lệ thường niên trong một quý.

Trường hợp duy nhất đó xảy ra vào quý III-2020, khi kinh tế Mỹ tăng trưởng 34,9% theo tỷ lệ thường niên, nhờ hàng loạt doanh nghiệp mở cửa trở lại sau thời gian đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đây chủ yếu là sự phục hồi kỹ thuật từ mức nền rất thấp, bởi nền kinh tế đã suy giảm 28% trong quý liền trước.

Mức tăng cao thứ hai trong chuỗi số liệu gần 80 năm là 16,7% vào quý I-1950, thời điểm nền kinh tế Mỹ và thế giới chuyển sang giai đoạn phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ngoài hai thời điểm đặc biệt này, chưa quý nào ghi nhận tốc độ tăng trưởng tiếp cận mốc 20%.

Trong thực tế, kinh tế Mỹ hiện tăng trưởng ở mức thấp hơn đáng kể. GDP thực tế trong quý II-2026 tăng 1,5% theo tỷ lệ thường niên, giảm từ 2,1% trong quý I.

Dù tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp vẫn có những điểm sáng, tốc độ tăng trưởng chung chưa cho thấy nền kinh tế đang tiến gần các mức hai con số mà Tổng thống Trump đề cập.

Hội đồng Cố vấn kinh tế Nhà Trắng từng dự báo GDP thực tế tăng khoảng 4% mỗi năm tới năm 2028, sau đó trở lại mức khoảng 2%. Các dự báo độc lập còn thấp hơn, phổ biến trong khoảng 2% đến 2,5% cho cả năm 2026.