Phó Tổng thống Mỹ JD Vance: Cuộc xung đột với Iran 'không phải chiến tranh'

ANTD.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 3-9 cho biết cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran không phải là một cuộc chiến tranh và từ chối đưa ra mốc thời gian khi nào cuộc xung đột sẽ kết thúc.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 3-9 bác bỏ cách gọi cuộc đối đầu quân sự kéo dài 6 tháng qua giữa Washington và Tehran là một “cuộc chiến tranh”, đồng thời từ chối dự báo thời điểm giao tranh có thể chấm dứt.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump chịu sức ép ngày càng lớn vì giá năng lượng tăng và cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Vance nói: “Tôi sẽ không gọi đó là một cuộc chiến tranh. Hiện tại không có tiếng súng”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại cuộc họp báo ngày 3-9-2026

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ thừa nhận xung đột đã có những thời điểm bùng phát trở lại, trong đó có các đợt tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran vào đầu tháng 9 vừa qua.

Tuyên bố của ông Vance được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Mỹ tuyên bố kết thúc đợt không kích mới nhất nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Tehran sau đó phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Kuwait, được cho là nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ, khiến hệ thống phòng không của quốc gia vùng Vịnh này phải đánh chặn.

Hiện trường vụ tấn công Iran cáo buộc Mỹ gây ra nhằm vào đám cưới ở Sirik khiến 5 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng Washington có “trách nhiệm” tiến hành những cuộc tấn công vừa qua vì Iran tiếp tục đe dọa tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Ông cho rằng hoạt động tác chiến quy mô lớn của Mỹ đã kết thúc từ lâu và nhiệm vụ hiện nay là ngăn Tehran tiếp tục gây gián đoạn tuyến vận tải năng lượng chiến lược này.

Khi được hỏi liệu đối đầu có thể kết thúc trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3-11 hay không, ông Vance tránh đưa ra một thời hạn cụ thể. “Khi hỏi khi nào chuyện này kết thúc, các bạn đang hỏi tôi rằng khi nào Iran ngừng bắn vào tàu thuyền. Thực tế là tôi không biết câu trả lời. Các bạn phải hỏi phía Iran”, ông Vance nói.

Theo ông Vance, chính quyền Mỹ không muốn tự đặt ra những mốc thời gian mang tính áp đặt.

Eo biển Hormuz

Washington cũng chưa sẵn sàng nối lại đàm phán với Tehran chừng nào Iran còn bị cáo buộc tấn công tàu thương mại và đe dọa nguồn cung năng lượng quốc tế qua eo biển Hormuz.

Cuộc đối đầu Mỹ - Iran đã bước sang tháng thứ bảy, trong khi Washington hiện duy trì hơn 50.000 quân nhân tại Trung Đông.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng tăng cường đáng kể lực lượng trong khu vực, bao gồm gần 20 tàu chiến tham gia nhiệm vụ phong tỏa và bảo vệ hàng hải. Một số lực lượng được điều chuyển từ châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngay từ đầu chiến dịch, Nhà Trắng từng dự báo hoạt động quân sự chỉ kéo dài vài tuần. Tuy nhiên, đối đầu chưa có điểm kết thúc rõ ràng sau 6 tháng, trong khi các đợt giao tranh tái diễn và chưa có tiến trình ngoại giao chính thức nào giữa Washington và Tehran.