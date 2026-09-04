Indonesia: Hơn 1.700 học sinh bị ngộ độc sau khi ăn bữa ăn miễn phí ở trường học

ANTD.VN - Ngày 3-9, hàng trăm học sinh và giáo viên bị ngộ độc thực phẩm ở tỉnh Trung Java, Indonesia sau khi ăn các bữa ăn miễn phí do chính phủ cung cấp.

Học sinh được điều trị ngộ độc thực phẩm tại bệnh viện đa khoa khu vực sau khi ăn bữa ăn miễn phí do chính phủ tài trợ tại trường học ở Sidoarjo, tỉnh Đông Java

Tình trạng ngộ độc thực phẩm liên quan đến Chương trình "Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí" tại Indonesia tiếp tục lan rộng khi ghi nhận thêm hơn 1.700 ca chỉ trong một tuần qua, nâng tổng số người bị ảnh hưởng từ đầu chiến dịch đến nay lên con số kỷ lục hơn 37.000 người.

Chỉ trong 3 ngày đầu tháng 9-2026, các vụ ngộ độc hàng loạt đã liên tục xảy ra tại nhiều địa phương.

Tại khu vực Sidoarjo, tỉnh Đông Java ghi nhận 664 học sinh xuất hiện triệu chứng ngộ độc, tại tỉnh Trung Java có ít nhất 777 học sinh và giáo viên bị ảnh hưởng.

Tại huyện Agam, tỉnh Tây Sumatra ghi nhận thêm 237 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn suất ăn có món trứng.

Học sinh bị ngộ độc thực phẩm được điều trị tại bệnh viện

Theo báo cáo từ Mạng lưới Giám sát Giáo dục Indonesia, tính lũy kế đến tháng 8-2026, toàn quốc đã ghi nhận khoảng 37.600 trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan trực tiếp đến chương trình này.

Chương trình "Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí" do Tổng thống Prabowo Subianto khởi xướng là chính sách an sinh trọng điểm với ngân sách hàng tỷ USD, hướng tới mục tiêu cung cấp suất ăn cho khoảng 82,9 triệu trẻ em và phụ nữ mang thai.

Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô quá nhanh đã phơi bày hàng loạt lỗ hổng nghiêm trọng.

Giới chức quản lý xác định hơn một nửa số vụ ngộ độc bắt nguồn từ việc thực phẩm bị bảo quản sai quy định và các suất ăn đã chế biến bị giao chậm trễ, không đảm bảo an toàn trước khi tới tay học sinh.

Trước đó, cựu người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia cùng hai cấp phó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra về các nghi vấn tham nhũng và buông lỏng quản lý.

Các cơ quan chức năng hiện đã tạm dừng hoạt động đối với hàng loạt bếp ăn vi phạm, đồng thời tổng thanh tra toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm trên phạm vi toàn quốc.