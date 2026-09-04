Mỹ điều tra vụ không kích vào đám cưới ở Iran gây nhiều thương vong

ANTD.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 4-9 cho biết Washington đang điều tra thông tin Tehran cáo buộc Mỹ tập kích một đám cưới ở miền Nam Iran gây thương vong dân thường.

Hiện trường vụ tấn công vào ngôi nhà đang tổ chức đám cưới

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Vance nói: "Chúng tôi đang điều tra vụ việc này vì rõ ràng là chúng tôi quan tâm. Chúng tôi muốn biết sự thật".

Ông Vance nhấn mạnh: "Nếu chúng ta mắc sai lầm, đây là điểm khác biệt lớn giữa chúng ta và Iran. Khi quân đội của chúng ta mắc sai lầm, họ sẽ học hỏi từ đó để cố gắng cải thiện".

Trước đó, ngày 2-9, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins cho biết quân đội Mỹ đang xác minh các báo cáo về vụ tấn công nhằm vào đoàn người dự đám cưới.

Ngôi nhà lân cận cũng bị phá hủy sau vụ tấn công

Theo truyền thông Iran, cuộc không kích xảy ra đêm 2-9 tại huyện Sirik, tỉnh Hormozgan. Một tên lửa được cho là của Mỹ đã bắn trúng ngôi nhà nơi hàng chục người đang dự đám cưới của con gái một ngư dân, làm ít nhất 4 người chết và 68 người bị thương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cùng ngày đã gọi đây là "nỗ lực tuyệt vọng của Mỹ nhằm che giấu thất bại".

Iran cũng nhắc lại vụ tập kích ngày 28-2, thời điểm mở màn chiến sự Mỹ - Israel với Iran. Theo chính quyền Tehran, một trường tiểu học ở Minab, miền Nam Iran đã bị tấn công khiến 168 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em. Kết quả điều tra sau đó cho thấy vũ khí được sử dụng là tên lửa Tomahawk của Mỹ.