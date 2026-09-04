Nhật Bản trình diễn drone tấn công, song liên tục gặp sự cố

ANTD.VN - Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản lần đầu công bố loại thiết bị bay không người lái (drone) dùng cho mục đích tấn công. Tuy nhiên màn ra mắt không suôn sẻ.

Drone dùng cho mục đích tấn công được giới thiệu với báo chí hôm 2-9. Ảnh: NHK

Drone nói trên được giới thiệu với báo chí vào hôm 2-9, trong cuộc diễn tập chung giữa Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản và quân đội Pháp.

Cuộc diễn tập bắt đầu từ ngày 25-8 tại tỉnh Miyagi ở đông bắc Nhật Bản, dựa trên tình huống ứng phó lực lượng vũ trang ẩn náu trong khu vực đô thị. Mục đích sử dụng drone tấn công là để đối phó phương tiện mặt đất ở cự ly tương đối ngắn. Drone này có thể mang theo đạn và camera. Giới chức Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản cho biết cách thức vận hành cụ thể sẽ được xem xét sau.

Trong buổi huấn luyện hôm 2-9, dự kiến một drone gắn camera xác định vị trí mục tiêu, còn một chiếc khác mang đạn mô phỏng tấn công mục tiêu. Tuy nhiên, nội dung này bị hủy do trục trặc kỹ thuật. Thay vào đó, lực lượng đã tổ chức bay trình diễn trước sự chứng kiến của báo chí.

Một nhân viên điều khiển drone bằng bảng điều khiển giống điện thoại thông minh, còn một người khác đón bằng một tay khi drone hạ xuống. Buổi trình diễn cũng gặp sự cố. Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản cho biết chưa xác định được nguyên nhân.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang thúc đẩy việc đưa drone vào sử dụng trên quy mô lớn. Drone tấn công dự kiến được sử dụng để đối phó với khả năng có lực lượng xâm nhập.

Bộ không công bố Nhật Bản có bao nhiêu drone như vậy, nhằm tránh để lộ toàn bộ năng lực. Bộ cho biết đã quyết định đưa vào sử dụng 3 loại drone tấn công với tầm bay khác nhau, dự kiến để nhắm mục tiêu vào các phương tiện đổ bộ cũng như tàu thuyền ở vùng ven biển và ngoài khơi.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến triển khai drone từ tài khoá tới, bắt đầu vào tháng 4-2027. Việc triển khai này nằm trong khuôn khổ hệ thống phòng vệ ven biển mang tên “SHIELD” mà Bộ đang xây dựng.