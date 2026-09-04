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Cố giáo sư Nhật Bản nhận giải Ig Nobel Y học nhờ nghiên cứu cách xì mũi an toàn

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Cố Giáo sư Tokuji Unno thuộc Đại học Y khoa Asahikawa, Nhật Bản vừa được truy tặng Giải thưởng Ig Nobel Y học lần thứ 36 nhờ công trình nghiên cứu khí động học về phương pháp xì mũi đúng cách và hiệu quả nhất.

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Giáo sư Miki Takahara thuộc Đại học Y khoa Asahikawa thay mặt cho cố giáo sư Tokuji Unno nhận giải Ig Nobel Y học tại Zurich ngày 3-9-2026

Lễ trao giải Ig Nobel năm nay được tổ chức tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ vào ngày 3-9 (giờ địa phương). Đại diện Đại học Y khoa Asahikawa đã có mặt để thay mặt cố Giáo sư Tokuji Unno nhận giải thưởng này.

Công trình nghiên cứu của Giáo sư Unno được thực hiện từ khoảng 50 năm trước. Ông đã tiến hành đo đạc và phân tích định lượng luồng không khí qua khoang mũi nhằm tìm ra phương pháp làm sạch đường hô hấp an toàn, tối ưu nhất.

Kết quả công bố trong công trình khẳng định việc bịt từng bên lỗ mũi để xì mũi là phương pháp hiệu quả nhất, đồng thời việc dùng lực xì mạnh cũng không gây tổn thương trực tiếp tới màng nhĩ hay tai trong như các quan niệm thông thường.

Sự kiện này đánh dấu mốc lịch sử tròn 20 năm liên tiếp các nhà khoa học Nhật Bản được xướng tên tại Giải thưởng Ig Nobel - giải thưởng quốc tế uy tín nhằm tôn vinh các thành tựu nghiên cứu khoa học hài hước, độc đáo nhưng mang lại giá trị thực tiễn cho đời sống.

Theo Japan Times

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Từ khóa:

#Giải Ig Nobel #Nghiên cứu y học #Xì mũi

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