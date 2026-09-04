Ấn Độ đình chỉ nhà máy sản xuất mì Wai Wai của tỷ phú Nepal

ANTD.VN - Cơ quan An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn Ấn Độ (FSSAI) vừa yêu cầu Công ty CG Foods India lập tức dừng sản xuất dòng snack đồ ăn vặt "Veg Bhujia Namkeen", đồng thời điều tra xử lý vụ việc sau khi phát hiện nhà máy sản xuất mì Wai Wai không đảm bảo an toàn vệ sinh trong chế biến thực phẩm.

Cảnh sát kiểm tra nhà máy của CG Foods India ở Rajasthan, thuộc tập đoàn CG Corp Global, do Binod Chaudhary, tỷ phú duy nhất của Nepal nổi tiếng với thương hiệu mì ăn liền Wai-Wai, lãnh đạo

Trong đợt kiểm tra đột nhà máy của CG Foods India ở khu công nghiệp Roopangarh, bang Rajasthan ngày 3-9, lực lượng chức năng phát hiện công nhân thu gom mì vụn vỡ rơi vãi dưới sàn nhà để chế biến thành đồ ăn vặt dạng "bhujia", gồm 2 dòng sản phẩm Wai-Wai MaMa và Wai-Wai Mama Punte mà không qua bất kỳ công đoạn xử lý nhiệt diệt khuẩn nào.

Đoàn kiểm tra ghi nhận hàng loạt vi phạm. Công ty sản xuất hai dòng sản phẩm trên khi chưa được cấp phép, sử dụng bao bì in lùi ngày sản xuất để kéo dài hạn sử dụng. Thiếu hồ sơ kiểm soát thực phẩm, vi phạm các tiêu chuẩn an toàn sinh học tối thiểu trong nhà máy.

Tại hiện trường, FSSAI đã niêm phong và thu giữ tổng cộng 32.000 kg hàng hóa, bao gồm mì vụn chưa xử lý và thành phẩm cùng 1.925 thùng hàng đã hết hạn sử dụng.

Cơ quan chức năng đã lấy nhiều mẫu như mì ăn liền Wai Wai, mẫu mì vụn và dầu ăn từ dây chuyền chiên gửi phòng thí nghiệm trọng điểm để làm căn cứ xử lý.

CG Foods India là đơn vị trực thuộc Tập đoàn CG Corp Global do tỷ phú duy nhất của Nepal, ông Binod Chaudhary - người được mệnh danh là "Vua mì ăn liền" làm chủ.