Ukraine tấn công cầu Crimea trong đêm

ANTD.VN - Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công vào cầu Crimea, dẫn đến việc hạn chế giao thông trong đêm 15-11 trên tuyến đường huyết mạch kết nối bán đảo này với phần lãnh thổ Nga, Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov cho biết.

Cầu Crimea. Ảnh: Sputnik

Một thông báo chính thức được đưa ra trong đêm đã xác nhận các hạn chế đối với hoạt động lưu thông qua cây cầu này. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã đánh chặn các thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine trên bầu trời Crimea và một số khu vực khác.

Việc xây dựng cây cầu này bắt đầu sau khi Crimea bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 về việc tách khỏi Ukraine để sáp nhập trở lại với Nga, sau sự kiện chính biến tại Kiev. Cây cầu được khánh thành vào năm 2018, với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân lái chiếc xe tải đi qua.

Kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, cây cầu này thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. Kiev đã sử dụng chất nổ, tên lửa và xuồng không người lái nhằm phá hoại công trình này.

Các quan chức Ukraine nhiều lần kêu gọi phá hủy cây cầu, coi đây là biểu tượng cho sự kiểm soát của Nga đối với Crimea. Kiev vẫn tiếp tục yêu cầu Nga trả lại bán đảo này như một điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP



Trong những tuần gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào những cây cầu ở Nga, sau khi Nga thực hiện hàng loạt cuộc tập kích tên lửa vào các tuyến giao thông trọng yếu tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công của họ nhắm vào những cây cầu bắc qua sông Dnieper nhằm mục đích làm gián đoạn công tác hậu cần quân sự và hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp thêm kinh phí để duy trì cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky cho rằng các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga có thể làm thay đổi cục diện xung đột và gây áp lực buộc Moscow phải chấp nhận các điều kiện từ phía Kiev. Tuy nhiên, các đối tác phương Tây ngày càng tỏ ra ngần ngại trong việc tiếp tục viện trợ, với lý do kho vũ khí đang cạn dần và những nghi ngại về chiến lược quân sự của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn số lượng kỷ lục 1.336 drone của Ukraine trong đêm qua. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, vượt qua kỷ lục trước đó là 1.214 drone được ghi nhận vào giữa tháng 10.