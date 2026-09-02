Cơ quan tình báo Hàn Quốc: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên có thể diễn ra 'bất cứ lúc nào'

ANTD.VN - Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên có khả năng được tổ chức "bất cứ lúc nào" khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy hai bên đang duy trì các kênh đối thoại, theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có 3 cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử vào các năm 2018 và 2019

Ngày 1-9, nghị sĩ Hàn Quốc Youn Kun-young cho biết NIS đã đưa ra nhận định trên trong một cuộc họp báo cáo với Quốc hội.

Theo ông Youn, mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể về các cuộc tiếp xúc chính thức giữa Washington và Bình Nhưỡng, song cơ quan tình báo nhận thấy những tín hiệu cho thấy hoạt động đối thoại giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 vừa qua tuyên bố ông có kế hoạch gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước đó, ông Trump nhấn mạnh việc duy trì quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên là điều quan trọng và khẳng định Bình Nhưỡng hiện sở hữu 57 vũ khí hạt nhân có sức mạnh lớn.

Triều Tiên không trực tiếp xác nhận khả năng nối lại đối thoại nhưng cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn giữ “những ký ức và tình cảm tốt đẹp” đối với ông Trump, đồng thời mô tả quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo là “rất tốt đẹp”.

Những động thái này diễn ra cùng thời điểm Washington quyết định thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc trong tháng 8.

Quyết định của chính quyền Tổng thống Trump đã làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Nhà Trắng đang tìm cách tạo động lực cho tiến trình ngoại giao với Bình Nhưỡng, tương tự giai đoạn đối thoại giữa hai bên trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Tuy nhiên, triển vọng đàm phán vẫn còn nhiều trở ngại. Chỉ vài giờ sau khi ông Trump bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực gần Thủ đô Bình Nhưỡng.

Nhiều chuyên gia cho rằng động lực để Triều Tiên quay lại bàn đàm phán hiện không còn mạnh như giai đoạn trước.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có ba cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử vào các năm 2018 và 2019 nhằm tìm kiếm thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Các cuộc đàm phán cuối cùng không đạt được kết quả thực chất và quan hệ hai bên rơi vào bế tắc trong những năm tiếp theo.

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung sau khi nhậm chức vào tháng 6-2025 đã theo đuổi chính sách đối thoại với Triều Tiên, khác với lập trường cứng rắn của người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol.

Dù vậy, Bình Nhưỡng đến nay vẫn bác bỏ các đề xuất từ Seoul, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân là không thể đảo ngược.