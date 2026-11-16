Washington đề nghị Nhật Bản chi gần 19 tỷ USD hỗ trợ quân đội Mỹ đồn trú

ANTD.VN - Đài NHK đưa tin, Mỹ đã đề nghị Nhật Bản chi hơn 3.000 tỷ yên (khoảng 18,8 tỷ USD) trong 5 năm để hỗ trợ quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản. Số tiền đề nghị này cao gần gấp ba mức chi hiện tại.

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Okinawa tiến hành hoạt động huấn luyện. Ảnh: Jiji Press

Nhật Bản chi trả tiền điện nước và tiền lương cho nhân viên tại các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản, chi phí di chuyển cho các hoạt động huấn luyện của quân đội Mỹ cùng một số khoản khác. Hai chính phủ đàm phán về mức chia sẻ chi phí gần như cứ 5 năm một lần.

Các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa cơ quan ngoại giao và quốc phòng hai nước đang được tiến hành cho giai đoạn 5 năm bắt đầu từ tài khóa tới.

Khoản đóng góp của Nhật Bản trong giai đoạn tài khóa 2022-2026 là hơn 6,6 tỷ USD.

Về các đề nghị mới nhất từ phía Mỹ, Chính phủ Nhật Bản đã ngỏ ý sẵn sàng cân nhắc khoản đóng góp bổ sung.

Tuy nhiên, phía Nhật Bản cho biết không thể chấp nhận việc gánh nặng chi phí tăng quá mức. Hai bên đặt mục tiêu kết thúc đàm phán trong năm nay.

Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản (USFJ) bao gồm khoảng 50.000 binh sĩ đóng quân tại nhiều căn cứ trên toàn quốc, trong đó có khoảng 2/3 tổng số lính Mỹ tại Nhật Bản tập trung tại Okinawa.