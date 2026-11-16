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Bước lùi lớn đối với chiến dịch do Arập Xê-út hậu thuẫn nhằm vào Houthi

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Lực lượng của Chính phủ lâm thời Yemen đã rút khỏi khu vực gần Eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quốc tế quan trọng. Đây là một bước lùi lớn của phía chính phủ trong cuộc chiến chống lực lượng Houthi.

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Eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: Anadolu

Tại Yemen, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra giữa Chính phủ lâm thời do Arập Xê-út hậu thuẫn và lực lượng phiến quân Houthi.

Hôm 15-11, Chính phủ lâm thời Yemen thông báo đã điều chuyển lực lượng vốn đang đồn trú gần Eo biển Bab el-Mandeb. Phía Chính phủ Yemen cho biết động thái này nhằm tập trung phòng thủ thành phố Aden ở Tây Nam, nơi đặt trụ sở chính phủ, cùng các khu vực lân cận.

Cuộc rút quân này được cho là “một bước lùi lớn đối với chiến dịch do Arập Xê-út hậu thuẫn nhằm vào lực lượng Houthi thân Iran”.

Đến nay, cả Arập Xê-út lẫn lực lượng Houthi đều chưa lên tiếng về diễn biến này.

Từ tháng 10, Chính phủ lâm thời Yemen đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi để giành lại quyền kiểm soát khu vực quanh Eo biển Bab el-Mandeb.

Việc quân chính phủ rút lui có thể giúp lực lượng Houthi tăng cường ảnh hưởng quanh eo biển này, vốn là tuyến hàng hải thay thế cho Eo biển Hormuz. Điều này có thể tác động đến hoạt động vận tải biển quốc tế.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Eo biển Bab el-Mandeb #Arập Xê-út #lực lượng Houthi

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