Trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ rơi trong lúc huấn luyện

ANTD.VN - Chiếc trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại bang Colorado, Mỹ hôm 24-8.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng. Ảnh: Cbs

Chiếc Black Hawk này rơi xuống sườn phía Đông của núi Thorodin thuộc hạt Gilpin, phía Tây thành phố Denver và gần Công viên Tiểu bang Golden Gate Canyon.

Khi xảy ra tai nạn, có 4 người trên máy bay nhưng không có báo cáo về thương tích. Các đội cứu hộ cũng không phát hiện rò rỉ nhiên liệu hay hỏa hoạn, đồng thời khẳng định không có nguy cơ nào đối với cộng đồng xung quanh.

Hình ảnh từ trên không tại hiện trường cho thấy chiếc trực thăng nằm ở giữa những hàng cây với phần cánh quạt bị hư hại nặng nề.

Chiếc Black Hawk này cất cánh từ Fort Campbell, bang Kentucky, và thuộc biên chế Trung đoàn Hàng không Đặc nhiệm số 160 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ. Lục quân Mỹ mô tả vụ việc là một “sự cố hàng không” trong quá trình huấn luyện thường lệ và cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành.

Tháng 9 năm ngoái, một chiếc trực thăng MH-60M Black Hawk của đơn vị này cũng bị rơi trong lúc huấn luyện ban đêm gần hồ Summit ở bang Washington, khiến toàn bộ 4 binh sĩ trên máy bay thiệt mạng.