Iran và Oman đạt thỏa thuận bước đầu về tuyến hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz

ANTD.VN - Iran và Oman đã đạt được đồng thuận bước đầu về thiết lập tuyến hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng chiến lược này vẫn gần như bị đóng cửa sau gần 6 tháng xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Iran Araghchi và người đồng cấp Oman Badr al-Busaidi trong cuộc gặp ngày 25-8-2026

Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi ngày 25-8 đã gặp người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Tehran để thảo luận khuôn khổ quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố chung, hai nước cho biết phương án đang được thảo luận bao gồm thiết lập một “hành lang hàng hải tạm thời chung”, đồng thời Iran và Oman sẽ phối hợp rà phá thủy lôi nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền qua lại.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về tuyến đường tạm thời.

Theo phương án này, tàu đi từ Vịnh Oman vào Vịnh Ba Tư sẽ di chuyển hoàn toàn qua vùng biển Iran. Đối với chiều ngược lại, tàu sẽ đi qua một phần vùng biển Iran và một phần lãnh hải Oman.

Hai nước dự kiến tiếp tục đàm phán kỹ thuật trong vòng 30-60 ngày nhằm đạt thỏa thuận về một tuyến hàng hải ổn định và lâu dài, cũng như cơ chế quản lý eo biển trong tương lai.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Trước khi Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28-2, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ được giao dịch trên toàn cầu đi qua tuyến đường biển này.