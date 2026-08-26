Nga tấn công địa điểm phóng tên lửa hành trình tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine

ANTD.VN - Ngày 24-8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã tấn công một địa điểm phóng tên lửa hành trình tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine.

Một vụ phóng tên lửa FP-5 Flamingo. Ảnh: The Economist

Theo Bộ Quốc phòng Nga, địa điểm này đã bị nhắm mục tiêu bằng 2 tên lửa hành trình Iskander và 7 máy bay không người lái tấn công Geran-4 Seeker.

“Mục tiêu đã bị tấn công”, Bộ này thông báo và cho biết thêm rằng cuộc tấn công đã gây cháy lớn và “một vụ tràn nhiên liệu lớn… bùng cháy trên diện tích khoảng 40.000 mét vuông”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong những cuộc tấn công riêng rẽ khác, lực lượng Nga cũng tập kích các cơ sở lắp ráp và lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine.

Quân đội Nga đã tăng cường những cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu ở Ukraine để đáp trả các cuộc tập kích liên tiếp của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng bên trong lãnh thổ Nga. Moscow đã lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Kiev, bao gồm các cuộc tập kích vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, là các “hành động khủng bố”.

Nga khẳng định rằng họ không cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường và các cuộc tấn công của lực lượng Nga nhằm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ lực lượng Ukraine.

Tuần trước, quân đội Nga đã tấn công một cơ sở công nghiệp thuộc hãng Fire Point của Ukraine, nơi sản xuất tên lửa Flamingo và các loại vũ khí khác.