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RIA Novosti: Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, trong đó có nội dung bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, hãng RIA Novosti dẫn các nguồn tin quân sự Pakistan và an ninh Iran cho biết.

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Trẻ em Iran nô đùa tại đài phun nước ở công viên Ebrahim, Thủ đô Tehran, ngày 20-8-2026

Theo RIA Novosti ngày 25-8, nguồn tin quân sự Pakistan và nguồn tin trong cơ quan an ninh Iran tiết lộ Washington và Tehran đã thống nhất về một thỏa thuận ngừng bắn.

“Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã được thống nhất, trong đó bao gồm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz”, các nguồn tin cho biết.

Hai bên dự kiến chính thức công bố thỏa thuận trong những ngày tới, sau đó tiến hành các cuộc đàm phán và vòng họp kỹ thuật.

Thông tin xuất hiện sau chuyến thăm Tehran của Thống chế Asim Munir, Tư lệnh Lục quân Pakistan.

Quân đội Pakistan cho biết, các cuộc tiếp xúc tại Iran tập trung vào việc ngăn chặn leo thang, khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và thúc đẩy nhanh việc chấm dứt xung đột Mỹ-Iran.

Phía Pakistan đánh giá các cuộc thảo luận đã đạt “tiến triển đáng kể”.

Theo RIA Novosti

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Từ khóa:

#Mỹ #Iran #Ngừng bắn

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