ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã sa thải Giám đốc An ninh mạng quốc gia Sean Cairncross, trong bối cảnh xảy ra hàng loạt sự cố công nghệ nghiêm trọng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ, bao gồm tình trạng gián đoạn kéo dài tại mạng lưới thông tin liên lạc mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Ông Sean Cairncross đang báo cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, ngày 22-6-2026. Ảnh: Getty Images

Ông Cairncross chịu trách nhiệm điều phối chính sách và chiến lược an ninh mạng trên toàn bộ chính phủ liên bang. Thông tin về việc ông rời khỏi vị trí này được trang Axios đưa tin đầu tiên vào hôm 19-11, sau đó được hãng Fox News cùng các cơ quan truyền thông khác xác nhận.

Các thông tin ban đầu cho rằng ông Cairncross đã tự nguyện từ chức thay vì tiếp tục đảm nhiệm vị trí này thêm 2 năm nữa. Trang Axios mô tả đây là một sự ra đi êm đẹp. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng khẳng định rằng Tổng thống Trump đã phê chuẩn việc sa thải ông Cairncross.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller được cho là đã thúc đẩy việc loại bỏ ông Cairncross với lý do ông này “thiếu năng lực chuyên môn cần thiết về an ninh mạng để đảm nhận công việc”.

Nhà Trắng đã chỉ định bà Kirsten A. Davies, Giám đốc Thông tin tại Lầu Năm Góc, làm người kế nhiệm ông Cairncross. Theo Axios và NBC News, bà Davies - người có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng - sẽ tạm thời đảm nhận vai trò này trong khi chờ Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao này diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đối mặt với hàng loạt sự cố kỹ thuật chưa rõ nguyên nhân, ảnh hưởng đến các hãng hàng không, ngân hàng, các tập đoàn công nghệ lớn và các cơ quan chính phủ. Các quan chức liên tục khẳng định rằng những sự cố này không liên quan đến nhau và không có bằng chứng nào cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng.