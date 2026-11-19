ANTD.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã cho giao hàng món gà rán Jollibee làm đồ ăn khuya gửi tới Tổng thống Trump và phái đoàn Mỹ để "nếm thử hương vị Manila" trong chuyến thăm Philippines.

Tổng thống Philippines đã mời Tổng thống Trump món gà rán

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết ông đã đặt món gà rán của chuỗi thức ăn nhanh Jollibee để tiếp đón phái đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Manila, giới thiệu một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của Philippines.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Marcos cho biết lựa chọn Jollibee là cách để giới thiệu với các vị khách Mỹ một phần văn hóa đại chúng mà người Philippines yêu thích.

Món được phục vụ là Chickenjoy, sản phẩm gà rán được xem là biểu tượng của chuỗi thức ăn nhanh này.

Được thành lập tại Manila năm 1978, Jollibee hiện là chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất Philippines và đã mở rộng hoạt động tới nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Mỹ, Canada, Anh và nhiều quốc gia châu Á.

Đối với nhiều người Philippines, thương hiệu này được xem là niềm tự hào quốc gia không kém các sản phẩm xuất khẩu văn hóa khác.

Chi tiết về bữa ăn nhanh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Philippines giữa lúc chuyến thăm của ông Trump chủ yếu tập trung vào các vấn đề thương mại, đầu tư và an ninh khu vực.

Nhiều người dùng mạng gọi đây là màn "ngoại giao gà rán", khi một thương hiệu đồ ăn nhanh địa phương bất ngờ xuất hiện trong chương trình tiếp đón của nguyên thủ quốc gia.

Chuyến thăm Manila là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của ông Trump. Tại Philippines, ông tham dự các hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN và gặp các nhà lãnh đạo khu vực trước khi tới Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao APEC và các cuộc gặp song phương cấp cao.