ANTD.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công tòa tháp PIF Tower ở Thủ đô Riyadh bằng tên lửa hành trình, thổi bay các cửa sổ và làm biến dạng lớp vỏ kim loại của tòa nhà chọc trời cao thứ hai tại Arập Xê-út. Đây là nơi đặt trụ sở quỹ đầu tư quốc gia của vương quốc này.

Theo truyền thông nhà nước Arập Xê-út, vụ tấn công xảy ra vào ngày 19-11, gây hư hại cho 8 tầng của tòa tháp PIF Tower. Ảnh: Saudi Press Agency (SPA)

Theo truyền thông nhà nước Arập Xê-út, vụ tấn công xảy ra vào ngày 19-11, gây hư hại cho 8 tầng của tòa tháp và khiến lớp vỏ kim loại bên ngoài bị cong vênh, biến dạng. Không có báo cáo về thương vong, tuy nhiên khu tài chính King Abdullah tại thành phố này đã phải đóng cửa sau vụ tấn công.

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, cho biết: “Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã nhắm mục tiêu vào Sân bay Quốc tế Khalid và trung tâm tài chính tại Riyadh - Thủ đô của kẻ thù Arập Xê-út - bằng một loạt tên lửa hành trình, đánh trúng các mục tiêu. Cuộc tấn công này là hành động đáp trả việc Arập Xê-út nhắm vào các mục tiêu dân sự tại đất nước thân yêu của chúng tôi”.

Đoạn video được cho là đã ghi lại khoảnh khắc một tên lửa lao vào tòa tháp cao 80 tầng này - công trình được Quỹ Đầu tư công (PIF) của Arập Xê-út xây dựng vào năm 2021. Tháp PIF Tower hiện là công trình cao nhất ở Riyadh và cao thứ hai tại vương quốc này, chỉ đứng sau tòa Clock Tower ở Mecca.

Đoạn video được cho là đã ghi lại khoảnh khắc một tên lửa lao vào tòa tháp cao 80 tầng này. Nguồn: RT

Trước đó chưa đầy 2 tuần, lực lượng Houthi cũng tấn công tòa tháp Aramco Tower ở Riyadh - trụ sở của Tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco, bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Chính phủ Arập Xê-út cho biết vụ tấn công chỉ gây ra “thiệt hại nhỏ”, bất chấp các hình ảnh và video cho thấy các cửa sổ bị phá hủy cùng những hư hại rõ rệt về kết cấu công trình.

Cũng trong ngày 19-11, Người phát ngôn của liên quân do Arập Xê-út dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố rằng các tên lửa nhắm vào Riyadh đã bị “đánh chặn”, đồng thời khẳng định mọi “thiệt hại vật chất” chỉ là do các mảnh vỡ rơi xuống gây ra.

Arập Xê-út đã tham gia cuộc chiến chống lại lực lượng Houthi từ năm 2015, dù giao tranh từng tạm dừng nhờ một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2022.

Bạo lực giữa hai bên đã bùng phát trở lại hồi tháng 7 năm nay, khi lực lượng Chính phủ Yemen được Arập Xê-út hậu thuẫn thực hiện một cuộc tấn công vào sân bay ở Sanaa - thành phố hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Houthi đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào những mục tiêu tại Arập Xê-út, trong khi các máy bay chiến đấu của Arập Xê-út nối lại các đợt không kích quy mô lớn nhắm vào nhóm phiến quân này ở Yemen.

Kể từ đó, lực lượng Houthi đã mở rộng phạm vi kiểm soát lãnh thổ, đồng thời chiếm giữ các vị trí then chốt gần Eo biển Bab el-Mandeb.