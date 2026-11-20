ANTD.VN - Ngày 19-11, đúng vào ngày hơn 550.000 học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Suneung, một tin tức liên quan đã khiến dư luận nước này bàng hoàng.

Lee Jin Woo

Lee Jin Woo, người từng được ca ngợi là hiện tượng học thuật hiếm có và là người đầu tiên sau 19 năm đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh ngành luật (LEET), đã được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ ở phía Đông Seoul sau nhiều giờ mất liên lạc.

Trước đó, anh dự kiến xuất hiện trong một buổi phát trực tiếp để tự mình giải đề thi trước công chúng nhằm bác bỏ các nghi vấn gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng buổi phát trực tiếp đó đã không diễn ra.

Theo thông tin từ cảnh sát, lực lượng chức năng tìm thấy Lee Jin Woo vào khoảng 13h ngày 19-11 sau khi nhận được tin báo mất tích từ những người quen lo ngại cho sự an toàn của anh.

Lực lượng chức năng cho biết đang xác minh toàn bộ diễn biến vụ việc và các tình tiết liên quan.

Thông tin về Lee xuất hiện trên hầu hết các trang báo lớn của Hàn Quốc trong ngày, không chỉ bởi thành tích học tập đặc biệt của anh mà còn vì đây là vụ việc nằm giữa tâm điểm tranh cãi về AI và tính công bằng của các kỳ thi quốc gia.

Trước khi trở thành nhân vật nổi tiếng trong ngành giáo dục Hàn Quốc, Lee Jin Woo không phải là một học sinh xuất sắc.

Theo những chia sẻ trước đây của anh Lee, kết quả học tập của anh trong các kỳ thi đại học đầu tiên khá thấp. Một số điểm số công khai cho thấy anh từng nằm ở nhóm cuối trong nhiều môn học.

Tuy nhiên, câu chuyện của Lee bắt đầu thu hút sự chú ý khi anh liên tục đạt những thành tích được xem là phi thường.

Anh trúng tuyển ngành Chính trị - Ngoại giao của Đại học Korea, sau đó đạt thành tích gần như tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào Trường Nha khoa Đại học Quốc gia Seoul, một trong những cơ sở đào tạo danh giá nhất Hàn Quốc.

Cảnh sát tìm kiếm gần hồ Seongnaecheon ở quận Songpa, Seoul sau khi nhận được tin báo Lee Jin-woo mất tích

Đỉnh điểm là năm nay khi Lee trở thành người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối kể từ khi kỳ thi LEET được áp dụng vào năm 2008.

Lee xuất hiện trên nhiều kênh YouTube giáo dục nổi tiếng, tham gia các chương trình phỏng vấn và xuất bản sách chia sẻ phương pháp học tập.

Trong các cuộc trò chuyện, anh thường nhắc tới một "bước ngoặt nhận thức" xảy ra sau chuyến đi bộ kéo dài nhiều tuần trên khắp Hàn Quốc sau một thất bại kinh doanh.

Lee kể, việc sống trong môi trường gần như tách biệt khỏi điện thoại thông minh và Internet đã giúp anh thay đổi cách tư duy, tập trung và học tập.

Đối với nhiều người trẻ Hàn Quốc, đặc biệt là những học sinh đang chịu áp lực thi cử, Lee trở thành biểu tượng của khả năng thay đổi cuộc đời bằng nỗ lực cá nhân.

Tuy nhiên, hình ảnh đó bắt đầu thay đổi sau vụ bê bối gian lận bằng AI trong kỳ thi kế toán thuế quốc gia gây chấn động Hàn Quốc thời gian gần đây.

Người đứng đầu kỳ thi đó đã thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ, điện thoại thông minh và các công cụ AI tạo sinh để nhận đáp án trong lúc làm bài.

Vụ việc khiến dư luận bắt đầu đặt câu hỏi liệu các công nghệ mới có đang vượt qua khả năng giám sát của hệ thống thi cử hay không. Và những nghi ngờ bắt đầu hướng về Lee.

Một số luật sư và cư dân mạng phân tích các hình ảnh bài làm LEET mà Lee từng công bố, cho rằng có những dấu hiệu bất thường trong quá trình sửa đáp án.

Những nghi vấn sau đó mở rộng sang kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học trước đây của anh.

Hai luật sư đã nộp đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan điều tra xác minh liệu có hành vi gian lận hay không. Cảnh sát Seoul sau đó tiếp nhận hồ sơ và mở điều tra.

Tuy nhiên, đến thời điểm Lee được phát hiện trong tình trạng ngừng tim, chưa có bất kỳ cơ quan nào công bố kết luận cho thấy anh đã gian lận trong các kỳ thi.

Toàn bộ nghi vấn vẫn đang ở giai đoạn điều tra ban đầu.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Văn phòng Giáo dục Seoul khi yêu cầu lưu giữ bài thi, phiếu trả lời và các tài liệu liên quan cũng chỉ nhằm phục vụ quá trình xác minh, chứ chưa đưa ra kết luận về bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Trước áp lực ngày càng lớn từ dư luận, Lee quyết định thực hiện một cuộc kiểm chứng công khai.

Anh tuyên bố sẽ xuất hiện trên một kênh YouTube vào sáng 19-11 để tự mình giải đề môn Ngữ văn của kỳ thi Suneung năm nay dưới sự giám sát của giáo viên và công chúng.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, Lee chấp nhận nhiều biện pháp kiểm tra nhằm loại bỏ mọi khả năng gian lận.

Buổi phát trực tuyến thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 400.000 người xem. Nhưng vào sáng 19-11, anh không có mặt tại địa điểm hẹn, điện thoại không liên lạc được. Buổi phát trực tiếp bị hủy.

Không lâu sau, cảnh sát nhận được tin báo mất tích và bắt đầu tìm kiếm.

Khi được phát hiện tại một nhà nghỉ ở Seoul, Lee đang trong tình trạng ngừng tim. Một mảnh giấy được cho là do anh để lại có dòng chữ ngắn: "Gần đây tôi đã quá mệt mỏi.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nội dung để lại không đề cập tới việc thừa nhận gian lận hay đưa ra lời giải thích liên quan tới những cáo buộc đang được điều tra.

Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra liên quan đến cáo buộc gian lận bằng trí tuệ nhân tạo đối với Lee. "Mặc dù anh ấy đã qua đời, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra để xác minh sự thật liên quan đến vụ án này" - tuyên bố của cảnh sát nêu.