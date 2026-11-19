ANTD.VN - Ngày 19-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc gặp ba bên tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Trước khi bước vào thảo luận, ba nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ đã chụp ảnh chung trước quốc kỳ của ba nước. Nguồn: RT

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa lãnh đạo ba nước Trung Quốc, Mỹ và Nga.

Trước khi bước vào thảo luận, ba nhà lãnh đạo đã chụp ảnh chung trước quốc kỳ của ba nước. Tuy nhiên, không có nghi thức bắt tay giữa các nhà lãnh đạo.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp toàn thể do ông Tập Cận Bình chủ trì trong ngày thứ hai của Hội nghị Cấp cao APEC, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi mong đợi cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin trong ngày hôm nay để thảo luận về nhiều cơ hội hơn cho cả ba bên”.

Sau phiên họp, ông Putin và ông Trump đã tiến hành các cuộc hội đàm song phương. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự lạc quan rằng “nhiều điều tuyệt vời” có thể nảy sinh từ cuộc gặp này.

Cuộc gặp ba bên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu đang gia tăng, bao gồm xung đột tại Ukraine, cuộc chiến của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, cùng các tranh chấp thương mại quốc tế.