ANTD.VN - Các xe tăng Israel đã tiến vào lãnh thổ do lực lượng Hamas kiểm soát ở miền Trung Dải Gaza lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn vào năm ngoái có hiệu lực, mở màn một chiến dịch trên bộ mới.

Xe tăng Israel. Ảnh: AFP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đang có chuyến thăm Israel để tiến hành các cuộc đàm phán quân sự cấp cao.

Trong cuộc đột kích hôm 18-11, các xe bọc thép Israel đã vượt qua cái gọi là “Đường Vàng” - ranh giới phân chia những khu vực do Israel và Hamas kiểm soát - rồi tiến dọc theo đường Salah al-Din, tuyến đường huyết mạch chạy từ Bắc xuống Nam tại Dải Gaza.

Hàng trăm người Palestine đã rời khỏi nơi trú ẩn vì lo ngại Israel sẽ mở rộng quy mô tấn công. Một phóng viên của hãng thông tấn AFP chứng kiến cảnh ​​các xe tăng Israel chiếm vị trí ở phía Đông trại tị nạn Nuseirat, trong khi các nguồn tin địa phương cho biết đã xảy ra các đợt pháo kích dữ dội, tiếng súng nổ và các cuộc không kích.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận thực hiện chiến dịch này, cho biết binh sĩ Israel cùng các nhân viên tình báo Shin Bet đang nỗ lực phá hủy một đường hầm ở phía tây “Đường Vàng” - công trình được cho là gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với binh sĩ Israel.

Theo các quan chức y tế địa phương, ít nhất 3 người Palestine đã thiệt mạng trong các vụ không kích riêng rẽ của Israel vào ngày 18-11. Hamas lên án chiến dịch trên bộ này là hành vi “vi phạm trắng trợn” lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, đồng thời cáo buộc Israel không tuân thủ các cam kết của mình.

Một khu lều trại ở Gaza City. Ảnh: AP

Chiến dịch mới nhất của Israel diễn ra trùng với chuyến thăm của Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ông đã có cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, và Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad, Roman Gofman, tại trụ sở quân đội Israel ở Tel Aviv.

Theo IDF, các vị chỉ huy đã thảo luận về những thách thức an ninh trong khu vực, sự phối hợp quân sự và công tác chuẩn bị chung cho các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai.

Truyền thông Israel đưa tin, các cuộc thảo luận tập trung đặc biệt vào tình trạng căng thẳng leo thang với Iran, trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran vừa tiếp tục có những đợt tấn công trả đũa lẫn nhau.

Chiến dịch tại Dải Gaza cũng diễn ra khi Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu - cơ quan được thành lập để giám sát lệnh ngừng bắn - cáo buộc cả Israel lẫn Hamas đều không thực hiện đúng các cam kết của mình.

Trong báo cáo gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cơ quan này cảnh báo rằng các cuộc tấn công liên tục từ phía Israel, các hoạt động quân sự của Hamas cùng sự chậm trễ trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình đang đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn vốn đã rất mong manh.

Lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 10-2025 đã chấm dứt các chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng bạo lực. Theo cơ quan y tế tại Gaza, hơn 1.600 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi thỏa thuận này có hiệu lực.