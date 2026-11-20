ANTD.VN - Cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine trong năm 2027 dưới dạng cho vay trị giá 45 tỷ euro (khoảng 49 tỷ USD).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen. Ảnh: NHK

Hôm 18-11, phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen nói: “Chúng tôi cho rằng đây là cách tốt nhất để mang lại cho Ukraine thế mạnh trên bàn đàm phán”.

Các cuộc đàm phán hòa bình ba bên cấp cao giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã nối lại vào tuần trước, lần đầu tiên sau khoảng 9 tháng.

Bà von der Leyen cho biết khoảng 60% số tiền sẽ được dành cho viện trợ quân sự, phần còn lại dùng để duy trì hoạt động của các cơ sở như bệnh viện và trường học.

Hồi tháng 4 vừa qua, EU đã quyết định cung cấp cho Kiev khoản vay trị giá hơn 98 tỷ USD cho năm 2026 và 2027, nhưng Ukraine đề nghị khối xem xét hỗ trợ thêm vì xung đột có thể kéo dài.

Hiện đề xuất này cần được các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu phê chuẩn.