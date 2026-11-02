Tổng công ty Cảng hàng không giảm hơn 3.500 nhân sự

ANTD.VN -Đầu năm 2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có hơn 10.800 nhân sự, tuy nhiên đến cuối tháng 9 con số này chỉ còn hơn 7.100 người.

Báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho thấy, đầu năm 2026 có hơn 10.800 nhân sự. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính mới công bố, quy mô nhân sự đến cuối tháng 9 chỉ còn hơn 7.110 người. Nếu không tính công ty con, số lượng lao động còn khoảng 6.970 người.

Đây là quý thứ ba liên tiếp ACV thu hẹp nhân sự, nhờ đó giảm đáng kể chi phí. Chín tháng đầu năm, công ty này trả hơn 2.630 tỷ đồng cho người lao động, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 400 tỷ. Chi phí nhân viên trước đây là khoản chi lớn nhất, nay đứng thứ hai sau khấu hao tài sản cố định.

Quy mô nhân sự biến động mạnh sau khi ACV tái cơ cấu bộ máy quản lý. Trong báo cáo thường niên công bố hồi tháng 4, doanh nghiệp cho biết hiện có 12 phòng ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, thay vì 17 như trước.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam giảm hơn 3.500 nhân sự trong 9 tháng của năm 2026

Tiếp tục sắp xếp và tinh gọn bộ máy là công việc được ban lãnh đạo ACV liệt kê đầu tiên trong chuỗi hoạt động liên quan đến quản trị doanh nghiệp năm nay.

Ban lãnh đạo cho biết sẽ quản lý chặt chẽ tuyển dụng, cơ cấu lại nguồn nhân lực và phát triển đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực then chốt. Công ty cũng lên kế hoạch xây dựng cơ chế lương thưởng, phúc lợi phù hợp để thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng.

ACV là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đến cuối tháng 9, chi phí xây dựng cơ bản giai đoạn 1 của dự án này xấp xỉ 44.130 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ so với đầu năm. Sân bay dự kiến được khai thác từ 0h ngày 24/12 với khoảng 366 chuyến mỗi tuần, trong đó có 322 chuyến nội địa.

Công ty đặt mục tiêu năm nay doanh thu tăng 2% so với năm ngoái, lên 21.141 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi trước thuế dự kiến đạt 7.011 tỷ, giảm mạnh so với cùng kỳ, xuống thấp nhất kể từ 2021. Điều này do công ty bước vào giai đoạn cao điểm đầu tư và có nhiều dự án lớn hoàn thành, dẫn tới tăng chi phí khấu hao, vận hành, bảo trì khai thác và lãi vay.

Thực tế, 9 tháng đầu năm, ACV thu hơn 19.220 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Gần một nửa trong số này đến từ phục vụ hành khách, còn lại nhờ dịch vụ cất hạ cánh, phục vụ mặt đất, cho thuê mặt bằng, cung cấp tiện ích... Doanh nghiệp báo lãi trước thuế giai đoạn này gần 10.800 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhưng vượt xa kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối tháng 9, ACV có tổng tài sản hơn 96.000 tỷ đồng. Trong số này có hơn 21.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.