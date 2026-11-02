Hà Nội tiếp tục xem xét cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng đường sắt đô thị

ANTD.VN - HĐND TP Hà Nội đã ban hành thông báo về việc tiếp tục kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) để xem xét cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư đường sắt đô thị.

Theo đó, kỳ họp sẽ tiếp tục làm việc trong 1 buổi sáng, ngày 4/11/2026.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội dự kiến xem xét Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội.

HĐND TP cũng xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND TP, gồm: Tờ trình về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND thành phố; tờ trình về việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND.

Ngoài ra, HĐND TP cũng xem xét báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông, trong đó bảo đảm an toàn giao thông và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở theo Kế hoạch số 216/KH-UBND.