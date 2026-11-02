Triển khai 2 mô hình phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và chuyển đổi số Ba nhất

ANTD.VN - Chiều 2/11, Cơ quan thường trực BCĐ 57 phường Hai Bà Trưng, Hà Nội và Công an phường Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai 2 mô hình “Tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh – gần dân nhất, đối với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng” và mô hình “Nhóm hạt nhân số – Ba nhất” nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Dự hội nghị có đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy phường Hai Bà Trưng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường, Ban Chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng và đại diện Bí thư chi bộ, 25 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Toàn cảnh hội nghị

Trong giai đoạn hiện nay, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, tạo ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường cho biết thực tiễn cho thấy, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng đa dạng, tinh vi, thường xuyên thay đổi, lợi dụng sự thiếu cảnh giác, hạn chế về kỹ năng số hoặc tâm lý lo lắng, tin tưởng của người dân để thực hiện hành vi phạm pháp. Vì vậy, việc chủ động tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân nhận diện và phòng tránh các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị.

Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức và lực lượng tham gia công tác tại địa bàn dân cư phải không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, đồng chí Trưởng Công an phường khẳng định việc tổ chức triển khai đồng thời hai mô hình “Tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh – gần dân nhất, đối với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng” và mô hình “Nhóm hạt nhân số – Ba nhất” nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số có ý nghĩa thiết thực. Một mặt, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của người dân. Mặt khác, xây dựng lực lượng hạt nhân tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy đổi mới phương thức làm việc, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Tại hội nghị, Trung tá Phạm Tiến Dũng và Trung tá Nguyễn Đức Khánh, Phó trưởng CAP đã triển khai mô hình “Tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh – gần dân nhất, đối với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng” và mô hình “ Nhóm hạt nhân số - Ba nhất” nâng cao công tác trọng tâm về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 phường Hai Bà Trưng.

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuyền - Giám đốc học viện đào tạo AI, trưởng ban kinh tế tư nhân AI đã phổ biến, định hướng phát triển trong công tác của Nhóm hạt nhân số Ba nhất.

Ông Nguyễn Văn Tuyền - Giám đốc học viện đào tạo AI, trưởng ban kinh tế tư nhân AI đã phổ biến, định hướng phát triển trong công tác của Nhóm hạt nhân số Ba nhất.

Để phục vụ công tác được đạt kết quả tốt và kịp thời thực hiện báo cáo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thời gian tới, UBND phường, Công an phường phối hợp các doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ 25 bộ máy tính trao tặng cho 25 tổ dân phố phường Hai Bà Trưng.

UBND phường, Công an phường phối hợp các doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ 25 bộ máy tính trao tặng cho 25 tổ dân phố phường Hai Bà Trưng.

Kết luận hội nghị, Trung tá Bùi Thế Anh nhấn mạnh phường Hai Bà Trưng là phường đầu tiên trong 126 xã phường của Hà Nội trang bị công cụ và phương tiện cho các tổ dân phố. Vì vậy việc xây dựng và triển khai thực hiện mô hình không chỉ dừng lại ở việc ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị hay phát động phong trào thi đua, mà điều quan trọng nhất là phải tạo ra những chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành động và kết quả công tác của từng cán bộ, chiến sĩ; để mỗi việc làm cụ thể đều hướng tới mục tiêu giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn an toàn, văn minh và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Đồng chí Trưởng Công an phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng Công an phường và các tổ dân phố bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, đưa công tác tuyên truyền đến từng khu dân cư, phát huy ngay vai trò của Nhóm hạt nhân số – Ba nhất, phát huy hiệu quả trang thiết bị và nguồn lực đã được đầu tư, hỗ trợ, duy trì kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả.

“Tôi đề nghị việc đánh giá phải dựa trên kết quả thực chất: người dân được tuyên truyền và biết cách phòng tránh lừa đảo tốt hơn; cán bộ sử dụng công nghệ số thành thạo hơn; các nhiệm vụ được xử lý đúng hạn; trang thiết bị được khai thác hiệu quả; chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao”, Trung tá Bùi Thế Anh nhấn mạnh.