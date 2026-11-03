Xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất từ cơ sở

ANTD.VN - Nhằm phát huy dân chủ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của Bộ Công an về điều lệnh Công an nhân dân, Công an xã Đông Anh, Hà Nội tổ chức hội nghị tọa đàm, đối thoại với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Công an xã Đông Anh tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật, đoàn kết, vững mạnh

Hội nghị được tổ chức với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cầu thị. Đây là dịp để lãnh đạo Công an xã trực tiếp lắng nghe ý kiến từ cán bộ, chiến sĩ về những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác, sinh hoạt và chấp hành điều lệnh. Qua đó, kịp thời trao đổi, giải đáp những nội dung còn chưa rõ, những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo chỉ huy Công an xã Đông Anh, việc chủ động tổ chức tọa đàm, đối thoại thể hiện sự quan tâm của Công an xã Đông Anh đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Thay vì chỉ triển khai các quy định theo hình thức phổ biến một chiều, đơn vị tạo điều kiện để mỗi cán bộ, chiến sĩ trực tiếp bày tỏ quan điểm, đề xuất giải pháp và phản ánh những vấn đề từ thực tiễn. Đây cũng là cơ sở để lãnh đạo đơn vị nắm chắc tình hình nội bộ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Tại hội nghị, các nội dung liên quan đến việc thực hiện điều lệnh CAND được trao đổi, thảo luận trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Trong đó, tập trung làm rõ yêu cầu chấp hành các quy định về tư thế, lễ tiết, tác phong, chế độ công tác và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, kỷ luật. Việc chấp hành nghiêm điều lệnh không chỉ thể hiện qua từng động tác, tác phong hay việc thực hiện các chế độ công tác, mà còn được phản ánh trong tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử và ý thức phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua đối thoại, những khó khăn, vướng mắc được trao đổi trực tiếp, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn các quy định của Bộ Công an, nâng cao ý thức tự giác trong quá trình thực hiện. Đồng thời, mỗi cá nhân cũng có điều kiện nhìn nhận những mặt còn hạn chế, từ đó chủ động điều chỉnh tác phong, lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân.

Một trong những mục tiêu được Công an xã Đông Anh chú trọng thông qua hoạt động tọa đàm, đối thoại là phát huy tinh thần dân chủ gắn với tăng cường đoàn kết nội bộ. Việc tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ được nói lên suy nghĩ, nguyện vọng và đóng góp ý kiến giúp tăng cường sự thấu hiểu, chia sẻ giữa lãnh đạo chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ; giữa các bộ phận công tác trong đơn vị.

CBCS Công an xã Đông Anh tổ chức hội nghị tọa đàm, đối thoại với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị

Từ những ý kiến được trao đổi, đơn vị có thêm cơ sở để đánh giá thực chất việc thực hiện điều lệnh, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, duy trì nền nếp, kỷ cương và xây dựng môi trường làm việc nghiêm túc, trách nhiệm.

Việc chủ động tổ chức đối thoại cũng cho thấy tinh thần cầu thị của Công an xã Đông Anh trong công tác xây dựng lực lượng. Dân chủ được phát huy đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa được lắng nghe, chia sẻ, vừa nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở ngày càng cao, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất có ý nghĩa quan trọng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua hội nghị, Công an xã Đông Anh tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật, đoàn kết, vững mạnh. Việc duy trì tinh thần dân chủ, tăng cường đối thoại và lắng nghe từ cơ sở sẽ là một trong những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn.