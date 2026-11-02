ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trước 25/11.

Rà soát lương, thưởng Tết 2027 trên cả nước, báo cáo trước 25/11

Nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp giáp Tết, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi các địa phương yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan, giữa cấp tỉnh và cấp xã trong việc:

Theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp, biến động lao động;

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội;

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về lao động, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trong đó chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026, hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, thỏa thuận sớm giải quyết vụ việc tranh chấp lao động, đình công phát sinh, không để kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động theo quy định, nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Ngoài ra, cần chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất báo cáo tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027.