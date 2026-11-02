Sẽ hạn chế kiểm tra trường học vào thời điểm thi

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT dự kiến thay đổi quy trình kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, hạn chế kiểm tra vào thời điểm cuối học kỳ, cuối năm học, tránh ảnh hưởng đến tiến độ năm học và các kỳ thi.

Hạn chế kiểm tra chuyên ngành các trường học vào thời điểm thi.

Bộ GD-ĐT đề xuất hạn chế kiểm tra chuyên ngành trường học vào tháng 1, 5, 6 và 12, trừ kiểm tra kỳ thi hoặc có dấu hiệu vi phạm, để tránh ảnh hưởng tiến độ năm học.

Nội dung trên nằm trong dự thảo Thông tư quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, được lấy ý kiến hết ngày 8/11.

Theo đó, Bộ này đề xuất hạn chế bố trí các cuộc kiểm tra vào tháng 1, 5, 6 và 12 - thời điểm trường thường tổ chức kiểm tra học kỳ, cuối năm học, nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ năm học và các kỳ thi, trừ trường hợp kiểm tra chính kỳ thi đó hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Với các kỳ thi như tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia, tuyển chọn đội tuyển dự Olympic quốc tế và khu vực, cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, việc kiểm tra có thể diễn ra ngay trong quá trình chuẩn bị, tổ chức. Nếu phát hiện hạn chế, bất cập hoặc vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ kiến nghị biện pháp khắc phục kịp thời.

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn có tối đa 30 ngày để hoàn thiện báo cáo và văn bản yêu cầu khắc phục hạn chế, sai phạm. Với vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày.

Đây là hoạt động xem xét việc chấp hành pháp luật về giáo dục của giáo viên, trường học, nhằm đánh giá kết quả, phát hiện sai phạm, tháo gỡ khó khăn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục.

Nội dung kiểm tra tùy thuộc thẩm quyền của từng cơ quan, lãnh đạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các cấp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo...). Đoàn kiểm tra có thể làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến, dựa vào dữ liệu số. Dự thảo quy định ưu tiên hình thức từ xa với những trường có dữ liệu, hồ sơ điện tử đầy đủ, chính xác và đáp ứng yêu cầu.