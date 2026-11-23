ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son vừa trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam góp mặt trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng châu Á 2026. Tiền đạo gốc Brazil sẽ cạnh tranh danh hiệu với nhiều ngôi sao hàng đầu châu lục như Son Heung-min, Abdukodir Khusanov, Daichi Kamada hay Lee Kang-in.

Tạp chí Sports Weekly (Trung Quốc) vừa công bố danh sách 30 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2026 (Asian Golden Player). Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son là cái tên duy nhất của bóng đá Việt Nam được lựa chọn, bên cạnh những gương mặt nổi bật đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới.

Danh sách năm nay quy tụ các cầu thủ đến từ 12 liên đoàn thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Bóng đá Đông Nam Á có ba đại diện, gồm Xuân Son của Việt Nam, hậu vệ Nicolas Mickelson của Thái Lan và Kevin Diks của Indonesia.

Tiền đạo Xuân Son gây chú ý khi tranh Quả bóng vàng châu Á 2026

Với Xuân Son, việc xuất hiện trong nhóm 30 ứng viên là sự ghi nhận đáng chú ý ở cấp độ châu lục. Tiền đạo sinh năm 1997 sẽ có cơ hội cạnh tranh với những tên tuổi đã khẳng định vị thế ở bóng đá quốc tế, trong đó nổi bật nhất là Son Heung-min.

Ngôi sao người Hàn Quốc đang giữ kỷ lục về số lần giành Quả bóng vàng châu Á, với 10 lần được vinh danh, gần nhất là năm 2025. Cùng góp mặt trong danh sách năm nay còn có hai tuyển thủ Hàn Quốc khác là trung vệ Kim Min-jae và tiền vệ Lee Kang-in.

Nhật Bản là quốc gia có số lượng ứng viên đông nhất với 6 cầu thủ, gồm Daichi Kamada, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Yuki Soma và Ayase Ueda.

Một số cái tên đáng chú ý khác trong danh sách gồm Abdukodir Khusanov của Man City, Mehdi Taremi, Akram Afif hay Salem Al-Dawsari.

Mùa giải năm nay cũng đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong cách tổ chức. Sports Weekly phối hợp với Hiệp hội Phóng viên thể thao Quốc tế (AIPS) và bộ phận châu Á AIPS Asia để mở rộng mạng lưới tham gia bình chọn, đưa giải thưởng đến gần hơn với giới truyền thông thể thao quốc tế.

Theo thể thức, mỗi nhà báo thể thao đủ điều kiện sẽ lựa chọn ba cầu thủ xuất sắc nhất trong danh sách 30 ứng viên. Người được xếp thứ nhất nhận 5 điểm, vị trí thứ hai nhận 3 điểm và vị trí thứ ba nhận 1 điểm. Tổng điểm từ các lá phiếu sẽ quyết định chủ nhân danh hiệu. Cuộc bình chọn dự kiến khép lại vào ngày 30-11-2026.