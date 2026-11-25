ANTD.VN - Nhà cầm quân người Brazil bày tỏ tự hào và khẳng định CLB Công an Hà Nội hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng lịch sử trước nhà vô địch Nhật Bản - Vissel Kobe, sau màn trình diễn ấn tượng tại Hàng Đẫy, tối 24-11.

"Xuất sắc là từ để miêu tả trận đấu này. Cuối cùng, chúng tôi đã nhận được những gì mình xứng đáng có sau màn trình diễn tốt trước 1 đội bóng hàng đầu châu Á. Từ cách chơi bóng, cách chiến đấu cho đến khả năng kiểm soát những tình huống chuyển trạng thái, tất cả đều tuyệt vời", HLV Alexandre Polking bày tỏ tại họp báo sau trận Công an Hà Nội FC thắng ấn tượng Vissel Kobe (Nhật Bản) tại lượt trận thứ 5/8 vòng bảng AFC Champions League Elite - C1 châu Á 2026/27.

Trên sân nhà Hàng Đẫy, dù bị đánh giá thấp hơn cả về giá trị đội hình lẫn kinh nghiệm và phong độ tại giải, thế nhưng, CLB Công an Hà Nội với quyết tâm, bản lĩnh, chiến thuật hợp lý và sự xuất sắc của hàng công đã giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Alan sút hỏng 11m, song Mauk (phút 45) và Perea (phút 49, 57) đã liên tiếp lập công để mang về chiến thắng ấn tượng nhất lịch sử đội bóng cũng như của bóng đá Việt Nam tại đấu trường C1 châu Á.

HLV Polking tự hào về chiến thắng lịch sử của Công an Hà Nội FC tại C1 châu Á

Điều khiến HLV Polking đặc biệt hài lòng là việc các cầu thủ Công an Hà Nội duy trì được tinh thần chiến đấu trong suốt trận đấu, khắc phục những hạn chế từng bộc lộ ở các trận đấu trước đó.

"Chúng tôi biết điều từng xảy ra trước đây, khi đội chơi tốt trong hiệp 1 nhưng sau đó lại sa sút. Chúng tôi đã nói chuyện rất quyết liệt trong giờ nghỉ. Tôi nói rằng tôi không muốn điều đó xảy ra thêm lần nào nữa. Điều rất quan trọng là ngay cả sau khi nhận bàn thua, chúng tôi vẫn duy trì được tinh thần, sự đoàn kết và liên tục trao đổi với nhau. Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ và cách họ đang chơi bóng", ông Polking bày tỏ.

Nhà cầm quân người Brazil nói thêm: "Tôi tự hào về các cầu thủ. Họ đã trình diễn thứ bóng đá tuyệt vời, thắng được một đội nhóm đầu châu Á. Cuối cùng thì Công an Hà Nội có kết quả xứng đáng. Tôi cũng tự hào về khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, tương trợ lẫn nhau của các cầu thủ. Tôi không thể tìm ra lối chơi nào tốt hơn thế này, cũng không biết làm cách nào để huấn luyện những cầu thủ khác ngoài những cầu thủ này".

Với 7 điểm sau 5 vòng đấu và tạm xếp hạng 10/16 bảng đấu khu vực phía Đông, CLB Công an Hà Nội còn 3 trận đấu và quyết tâm hướng tới mục tiêu lọt nhóm 8 đội xuất sắc nhất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên trước khi nghĩ tiếp về C1 châu Á, thầy trò HLV Polking sẽ trở lại với V-League bằng chuyến làm khách trên sân Nam Định ngày 27-11 tới. V-League là 1 trong 4 đấu trường của đội tham gia mùa này và đặt mục tiêu vô địch.

"Công an Hà Nội không có nhiều thời gian để ăn mừng. Điều cần thiết lúc này là nghỉ ngơi, bởi chúng tôi vẫn muốn vô địch V-League và cần những điểm số ở đó. Chúng tôi sẽ ăn mừng trong vài giờ và ngày mai lại tiếp tục làm việc", HLV Polking khép lại.