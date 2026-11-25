ANTD.VN - Bị PSV dẫn trước và trải qua khoảng thời gian thi đấu đầy bế tắc ở hiệp 1, Real Madrid đã tạo nên màn lột xác ngoạn mục sau giờ nghỉ. Sự xuất hiện của Jude Bellingham trở thành bước ngoặt, giúp đội bóng Hoàng gia ghi liền 5 bàn để thắng ngược đại diện Hà Lan với tỉ số 5-1 tại Champions League 2026/27.

Rạng sáng 25-11, Real Madrid đã có trận đấu với hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược tại Bernabeu. Trong hiệp 1, đội chủ nhà chơi thiếu kết nối, liên tục bị PSV gây sức ép và gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. Nhưng sau giờ nghỉ, những điều chỉnh của HLV Jose Mourinho cùng sự xuất hiện của Jude Bellingham đã tạo ra khác biệt lớn, biến thế trận thành màn áp đảo gần như tuyệt đối của đội bóng Tây Ban Nha.

Sự xuất hiện của Bellingham giúp Real tạo màn ngược dòng khó tin (Ảnh: Getty Images)

Chỉ trong khoảng 10 phút đầu, PSV đã có tới ba cơ hội đáng chú ý. Những vấn đề của đội chủ nhà càng bộc lộ rõ khi khu trung tuyến không thể kiểm soát được nhịp độ. Việc Mourinho thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Celta Vigo tại La Liga cuối tuần trước phần nào ảnh hưởng đến sự gắn kết của Real. Đáng chú ý, Bellingham được xếp trên băng ghế dự bị, khiến đội chủ nhà thiếu một nhân tố có khả năng kết nối và tạo đột biến ở tuyến giữa.

Phút 32, PSV tận dụng thành công cơ hội để vượt lên. Sau tình huống Aurelien Tchouameni phạm lỗi với Mijnans trong vòng cấm, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền. Lão tướng Ivan Perisic không mắc sai lầm trên chấm 11m, đưa PSV dẫn 1-0 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Lâm vào thế khó, HLV Mourinho quyết định thay đổi ngay đầu hiệp 2. Jude Bellingham được tung vào sân thay Tchouameni, cùng với đó là sự điều chỉnh ở cả hai vị trí trung vệ. Những thay đổi này lập tức mang lại hiệu quả.

Real Madrid thắng ngược PSV đầy ấn tượng (Ảnh: Getty Images)

Sự hiện diện của Bellingham giúp Real Madrid tăng tốc trong các pha lên bóng, cải thiện khả năng tranh chấp và tạo ra sự kết nối giữa tuyến giữa với hàng công. Fede Valverde cũng trở thành nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy nhịp độ tấn công của đội chủ nhà.

Bàn gỡ hòa đến từ một pha phối hợp có chất lượng phút 50. Vinicius, Diomande và Guler cùng tham gia vào tình huống lên bóng trước khi Valverde kết thúc bằng cú dứt điểm quyết đoán, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn thắng giúp Real giải tỏa áp lực, trong khi PSV bắt đầu đánh mất sự chủ động. Đội khách không còn duy trì được cự ly đội hình và khả năng pressing như trong hiệp một. Ngược lại, Real liên tục gia tăng sức ép, tạo ra hàng loạt cơ hội trước khung thành Kovar.

Phút 60, tỉ số là 2-1 sau pha xử lý đẳng cấp của Bellingham. Đó là thời điểm PSV gần như không còn khả năng chống đỡ. Bellingham không chỉ tạo khác biệt bằng bàn thắng mà còn giúp toàn đội tìm lại sự tự tin, tốc độ và khả năng kiểm soát trận đấu.

Khi đối thủ đã xuống tinh thần, Real tiếp tục trừng phạt hàng phòng ngự PSV. Mbappe ghi thêm hai bàn, trong đó có pha lập công sau đường kiến tạo của Guler, trước khi Vinicius cũng điền tên lên bảng tỉ số. Từ thế bị dẫn bàn, đội chủ nhà hoàn tất màn ngược dòng với chiến thắng cách biệt 5-1.

Từ một buổi tối tưởng chừng đầy thất vọng, Real Madrid đã biến Bernabeu thành sân khấu của màn ngược dòng ấn tượng nhất Champions League lượt trận này, với sự tỏa sáng rực rỡ của Jude Bellingham.