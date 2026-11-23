ANTD.VN - Sau 2 tháng trải qua nhiều bài tập huấn luyện, thử thách thể lực cùng những trận đấu đầy cạnh tranh, hành trình của “Cầu thủ nhí 2026” chính thức bước vào trận đấu cuối, giao hữu với đội U13 Công an TP.HCM, đồng thời tìm ra danh hiệu “Cầu thủ nhí xuất sắc nhất”.

Top 10 hoàn thành buổi huấn luyện cuối cùng cùng HLV Kim Sang Sik

Sau hai tuần được trực tiếp hướng dẫn bởi HLV Kim Sang Sik, Top 10 “Cầu thủ nhí – Thế hệ tương lai 2026” bước vào buổi tập cuối cùng trước khi có trận đấu giao hữu với đội U13 Công an TP.HCM. Đây cũng là cơ hội để các em kiểm tra khả năng vận dụng những kiến thức đã học trong một trận đấu có tính cạnh tranh cao hơn so với các buổi tập thông thường.

HLV Kim Sang Sik dặn dò Top 10 trước trận đấu giao hữu với U13 Công an TP.HCM

Trong buổi tập, các cầu thủ được rèn luyện khả năng chuyền bóng, di chuyển không bóng, tạo khoảng trống, nhận bóng rồi phối hợp với đồng đội. HLV Kim Sang Sik đặc biệt chú trọng đến thời điểm chuyền, hướng di chuyển sau khi chuyền bóng cũng như khả năng quan sát trước khi tiếp nhận đường bóng. Ông liên tục nhắc nhở các em phải chủ động thoát khỏi sự đeo bám, mở hướng nhận bóng và luân chuyển bóng nhanh hơn.

Sau buổi tập, HLV Kim Sang Sik cho biết các em đã tiến bộ qua từng bài tập, đặc biệt ở khả năng phối hợp chuyền bóng, trả bóng và di chuyển để tìm phương án tấn công. Ông nhận xét ban đầu các cầu thủ chưa thật sự nắm được thời điểm phối hợp, nhưng càng tập luyện càng cho thấy sự thay đổi tích cực. Dù vậy, các em vẫn cần tiếp tục rèn luyện kỹ thuật cá nhân, nâng cao thể lực, xây dựng sự gắn kết với đồng đội.

HLV trưởng ĐTQG Việt Nam cũng chia sẻ việc huấn luyện cầu thủ nhỏ tuổi có những yêu cầu riêng, thậm chí không đơn giản hơn công việc ở đội tuyển chuyên nghiệp. Theo ông, những gì được truyền đạt ở giai đoạn đầu có thể ảnh hưởng đến quá trình chơi bóng của các em trong 10-20 năm tiếp theo. Vì vậy, người huấn luyện phải lựa chọn bài tập phù hợp, hướng dẫn chính xác, dễ hiểu để cầu thủ có thể tiếp thu và phát triển lâu dài.

Trận đấu với U13 Công an TP.HCM thử thách bản lĩnh Top 10

Sau quá trình chuẩn bị, Top 10 bước vào trận giao hữu với đội U13 Công an TP.HCM. Đây là thử thách quan trọng nhất của tập cuối, bởi các cầu thủ nhí phải đối đầu với những đối thủ có kinh nghiệm thi đấu, đồng thời vận dụng những kỹ năng được rèn luyện trong suốt chương trình.

Top 10 “Cầu thủ nhí 2026” bước vào trận đá giao hữu với U13 Công an TP.HCM

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhanh chóng nhập cuộc với tinh thần quyết tâm. Top 10 chủ động triển khai bóng, tìm cách phối hợp và tận dụng kỹ thuật cá nhân để tiếp cận khung thành đối phương. Trên đường biên, HLV Kim Sang Sik liên tục nhắc nhở các học trò quan sát vị trí, hỗ trợ đồng đội, giữ cự ly đội hình. Những yêu cầu về chuyền bóng, di chuyển không bóng và bọc lót được ông nhắc lại trong từng tình huống cụ thể.

Không mất nhiều thời gian để Top 10 tạo nên dấu ấn đầu tiên. Sau những pha phối hợp và tổ chức tấn công, Hoàng Thiên tận dụng cơ hội ghi bàn, đưa đội Cầu thủ nhí vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số mang lại sự phấn khích cho toàn đội.

Bị dẫn bàn, U13 Công an TP.HCM đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Top 10 phải tập trung hơn trong khâu phòng ngự, liên tục di chuyển để ngăn đối phương tiếp cận khung thành. Trận đấu diễn ra quyết liệt với những pha tranh chấp ở cả hai phần sân. Trong thời gian nghỉ giải lao, các cầu thủ tranh thủ hồi phục thể lực, lắng nghe chỉ đạo trước khi bước vào phần thi đấu tiếp theo.

Trở lại sân, U13 Công an TP.HCM tiếp tục gây sức ép và tìm được bàn thắng san bằng cách biệt. Tỷ số trở về 1-1, đẩy trận đấu vào thế giằng co. Top 10 không vì vậy mà mất tinh thần. Các cầu thủ tiếp tục nỗ lực tranh chấp, tổ chức lên bóng, trong khi HLV Kim Sang Sik liên tục nhắc nhở về cách giữ cự ly và hỗ trợ phòng ngự.

Những phút cuối trở thành cuộc đua về thể lực lẫn sự tập trung. Top 10 cố gắng tìm thêm cơ hội để tái lập lợi thế, trong khi U13 Công an TP.HCM cũng không ngừng tổ chức tấn công. Dù các cầu thủ nhí đã nỗ lực chống đỡ, đội bạn vẫn ghi thêm bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-1. Chung cuộc, U13 Công an TP.HCM giành chiến thắng 2-1. Dù tiếc nuối khi không thể bảo toàn lợi thế sau bàn mở tỷ số của Hoàng Thiên, các cầu thủ nhí vẫn tự hào về nỗ lực của toàn đội.

Việt Khang giành danh hiệu “Cầu thủ nhí xuất sắc nhất”

Khép lại trận giao hữu, các cầu thủ bước vào Gala trao giải, tổng kết lại hành trình của “Cầu thủ nhí – Thế hệ tương lai 2026”. HLV Hồng Sơn cùng MC Hải Nam lần lượt trao bằng khen, huy chương nhằm ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ.

Đây cũng là dịp HLV Hồng Sơn đưa ra những nhận xét cụ thể về từng học trò. Hai danh hiệu quan trọng nhất của chương trình cũng lần lượt được công bố. Ở hạng mục “Cầu thủ được yêu thích nhất”, kết quả bình chọn từ chính 10 thành viên đã gọi tên Ngọc Huy với 8 phiếu. Nhận được sự tin tưởng của đồng đội, em gửi lời cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục giữ sự hòa đồng, thân thiện với mọi người.

HLV Hồng Sơn và MC Hải Nam tổng kết lại hành trình của “Cầu thủ nhí 2026”

Trong khi đó, danh hiệu “Cầu thủ nhí xuất sắc nhất” thuộc về Việt Khang. Chiếc cúp là sự ghi nhận cho những nỗ lực, bản lĩnh cùng quá trình trưởng thành của đội trưởng Top 10. Nhìn lại hành trình tham gia chương trình, Việt Khang cho biết bản thân đã thay đổi rất nhiều, từ một cậu bé còn bỡ ngỡ đến người biết lắng nghe, quan tâm và hỗ trợ các thành viên trong đội. Với em, làm đội trưởng không có nghĩa lúc nào cũng phải là người giỏi nhất, mà quan trọng hơn là luôn cố gắng giúp đồng đội tiến bộ, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng tự hào trên sân cỏ.

Khi nhận giải, Việt Khang gửi lời cảm ơn đến gia đình, câu lạc bộ bóng đá Hiệp Bình Chánh, các huấn luyện viên, MC Hải Nam cùng những người đã đồng hành trong suốt chương trình. HLV Hồng Sơn cũng bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến học trò ngày càng bản lĩnh, tự tin hơn, đồng thời hy vọng chiếc cúp sẽ tiếp thêm động lực để em tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá.

Việt Khang được trao danh hiệu “Cầu thủ nhí xuất sắc nhất”

Hành trình “Cầu thủ nhí – Thế hệ tương lai 2026” chính thức khép lại, song giấc mơ sân cỏ của các tài năng bóng đá trẻ chắc chắn vẫn tiếp tục. Mỗi em sẽ trở về với hành trình riêng, mang theo những kinh nghiệm đã tích lũy cùng lời động viên của các huấn luyện viên để từng bước trưởng thành, tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.