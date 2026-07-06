Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 46 nghi phạm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO

ANTD.VN - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 46 nghi phạm tại Thủ đô Ankara trong một chiến dịch an ninh quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào ngày 7 và 8-7.

Cảnh sát đã đụng độ với người biểu tình và bắt giữ một số người tại Ankara ngày 5-7-2026

Chiến dịch do Văn phòng Viện Kiểm sát trưởng Ankara điều phối, với sự tham gia của chi nhánh An ninh công cộng thuộc Sở Cảnh sát Ankara cùng các đơn vị cảnh sát khác.

Theo báo cáo, các nghi phạm đã được xác định thông qua giám sát kỹ thuật và theo dõi trực tiếp. Họ bị cáo buộc đăng tải hình ảnh vũ khí lên mạng xã hội, có nhiều tiền án tiền sự và liên quan đến nhiều vụ mua bán, tàng trữ vũ khí.

Lực lượng chức năng đã tiến hành các cuộc đột kích đồng thời tại nhiều địa điểm trên khắp thành phố và thu giữ các tang vật, bằng chứng liên quan đến hoạt động tội phạm bị cáo buộc.

Hiện các nghi phạm đang bị tạm giam trong khi cơ quan điều tra tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Các vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch tăng cường các biện pháp an ninh được triển khai trên khắp Ankara trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO.

Lực lượng cảnh sát đã tăng cường các đợt kiểm tra đột xuất, mở rộng vành đai an ninh xung quanh các địa điểm tổ chức hội nghị và bố trí lực lượng cảnh sát trực 24/24 tại các khu vực được chỉ định.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tất cả các biện pháp an ninh cần thiết đã được thực hiện để đảm bảo tuyệt đối trật tự và an toàn công cộng trước và trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

Các cuộc kiểm tra và hoạt động an ninh sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi hội nghị kết thúc.